X. Θεοχάρης: Στις 14 Μαΐου θα ανοίξει ο ελληνικός τουρισμός με σλόγκαν "All You Want Is Greece"

Με το σλόγκαν «All You Want Is Greece», αναμένεται να ανοίξει, στις 14 Μαΐου, ο ελληνικός τουρισμός και θα μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια για όλους τους επισκέπτες της χώρας μας. Μέχρι τότε, θα αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί στα ταξίδια.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά από το Μουσείο Ακρόπολης, με θέμα “Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started”, στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ που παραδοσιακά αποτελεί βαρόμετρο ενόψει του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς και που φέτος πραγματοποιείται ψηφιακά λόγω της πανδημίας.

Στις αρχές Απριλίου, πριν το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, είπε, η χώρα θα τεστάρει την αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων με την ΕΕ και αγορές με μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών όπως το Ισραήλ.

«Για το 2021 είμαστε περισσότερο από αισιόδοξοι, είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε ο υπουργός, καθώς, όπως επισήμανε, αυτή τη χρονιά διαθέτουν πολύτιμα εργαλεία που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια για όλους τους επισκέπτες της χώρας μας, δηλαδή τα τεστ, τα εμβόλια και τα ανανεωμένα πρωτόκολλα στις επιχειρήσεις τα οποία φέτος ενσωματώνουν όλη την εμπειρία από την περασμένη χρονιά.

Όλοι οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα, υπογράμμισε, εάν πριν από την άφιξή τους έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού είτε έχουν κάνει εμβόλιο, ενώ θα συνεχιστούν κανονικά τα τεστ στους ταξιδιώτες. Φέτος θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα rapid τεστ, όπως είπε, κάτι που σημαίνει ότι η απομόνωση θα γίνεται αμέσως.

Το κόστος που σχετίζεται με περίθαλψη για κορωνοϊό θα προσφέρεται δωρεάν στους τουρίστες της χώρας, όπως και πέρυσι.

Οι κανονισμοί για την προστασία της υγείας, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, θα ισχύουν τόσο για τους κατοίκους της χώρας όσο και για τους επισκέπτες της, τόνισε.

Κανείς δε μπορεί να αναδείξει καλύτερα την επιστροφή στα ταξίδια από την ελληνική φιλοξενία και το ελληνικό χαμόγελο, τόνισε και πρόσθεσε ότι δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των τουριστών μας.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ΙΤΒ, ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού έχει προγραμματίσει σειρά επαφών με εκπροσώπους των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών οργανισμών της Ευρώπης αλλά και διεθνών φορέων του τουρισμού.

Στις επαφές αυτές, αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση θέματα που σχετίζονται με την μετακίνηση των πολιτών, τον ταξιδιωτικό προγραμματισμό αλλά και τις εξελίξεις σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Να σημειωθεί ότι φέτος στο ψηφιακό περίπτερο του ΕΟΤ βρίσκονται 250 συνεκθέτες, ανάμεσα στους οποίους 50 ξενοδοχεία που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Γερμανίας, 80 τουριστικά γραφεία, αλλά και 40 περιφέρειες και δήμοι της χώρας μας.