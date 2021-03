Σοφία Ζαχαράκη: Η μέριμνα της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις

«Ο Τουρισμός έχει χτυπηθεί σκληρά από την πανδημία, και η μέριμνα της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, σε συνεννόηση μαζί τους, προκειμένου να τις βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάκαμψη τους», δήλωσε η κα Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού, στο “Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery” που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization).

Στο Fire Chat με τον κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, CEO, Aldemar Resorts Hotels, η υφυπουργός, τόνισε ότι «όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τις αγοράς», και πρόσθεσε ότι «προωθούμε τον βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα, σε ακτές και λιμάνια όπως επίσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όπως έκανε γνωστό η κα Ζαχαράκη, για πρώτη φορά το Παρατηρητήριο παράκτιου τουρισμού της Μεσογείου θα έχει τη βάση του στην Ελλάδα, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει στην εκπαίδευση των τουριστών όσον αφορά τον βιώσιμο τουρισμό. Ταυτόχρονα επεσήμανε τον ρόλο που θα παίξει ο ιδιωτικός τομέας ενώ έκανε λόγο για την χρηματοδότηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τον βιώσιμο τουρισμό. Η κα Ζαχαράκη επεσήμανε τις προοπτικές του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας. Με δεδομένο ότι η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη πρόκληση ως ευκαιρία και να δημιουργήσει τις προοπτικές για να προσελκύσει τουρισμό υγείας, όπως εξήγησε.

Στη συζήτηση που ακολούθησε στην ενότητα «Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός», ο κ. Felix Leinemann, Head of Unit for Blue Economy Sectors, Aquaculture and Maritime Spatial Planning, DG for Maritime Affairs and Fisheries, EC, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας και τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ μέσω της γαλάζιας οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση. Επεσήμανε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την παρακολούθηση της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ ανέλυσε οδηγίες και καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται.

Την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο κ. Οδυσσέας Σπυρόγλου, International Consultant, BlueInvest Coach, επισημαίνοντας ότι η θαλάσσια οικονομία είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να συνδυαστούν ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι. Όπως είπε, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Horizon, η έρευνα βρίσκει το δρόμο της στην αγορά και «αυτή είναι μία προσέγγιση που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το τουριστικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε ο κ. Olivier Vardakoulias, Lead Economist, WWF Greece. Αναφέρθηκε στην ανάγκη υποδομών απορρύπανσης στις ακτές καθώς επίσης και στην ανάγκη κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών που έχουν δημιουργηθεί για την βιωσιμότητα και την διατήρηση του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον επεσήμανε ότι η οργάνωση θα πιέσει προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην προστασία των θαλασσών και των ακτών.

Κλείνοντας το Συνέδριο ο κ. Σπύρος Κουβέλης Director, EPLO/ISD ανακεφαλαίωσε τα βασικά σημεία των τοποθετήσεων των ομιλητών, αναδεικνύοντας τις πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η γαλάζια η οικονομία σε σειρά οικονομικών και κοινωνικών πεδίων, καθώς επίσης και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε νέους δυναμικούς τομείς. «Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός προκειμένου όλοι οι συντελεστές να κάνουν ορθή χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων», ανέφερε ο κ. Κουβέλης και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει ένας σοβαρός χωροταξικός σχεδιασμός. Τέλος, τόνισε την αξία της εκπαίδευσης και της παιδείας, καθώς επίσης και της τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Συμεών Τσομώκος, πρόεδρος και ιδρυτής του Delphi Economic Forum, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές, εκφράζοντας την ευχή την επόμενη χρονιά η Διάσκεψη να πραγματοποιηθεί εκ του σύνεγγυς.