Μ. Κόνσολας: Δεν ακυρώνεται η διαφήμιση στο εξωτερικό - Νέο μήνυμα για αναστολή των διακοπών

Η διαφημιστική καμπάνια της Ελλάδας στο εξωτερικό δεν ακυρώνεται, επισημαίνει σε σχόλιό του στο Twitter ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, τονίζοντας ότι το νέο μήνυμα προς τους ταξιδιώτες είναι να αναστείλουν τις διακοπές τους και μέχρι τότε να μείνουν ασφαλείς.

Το μήνυμα είναι το ακόλουθο:

«When the time is right, we’ll be there for you. Till then #staysafe.»