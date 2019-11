Χ. Θεοχάρης/ WTM: Ποιότητα, αειφορία και αυθεντικότητα οι στόχοι

Το δεκαετές πλάνο για τον ελληνικό τουρισμό, το οποίο περιλαμβάνει παραμέτρους αειφορίας, παρουσίασε στην έκθεση WTM του Λονδίνου ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης.

Όπως τόνισε ο υπουργός, το όραμά μας είναι η Ελλάδα να παρέχει την πληρέστερη εμπειρία από ποτέ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας είναι κάτι περισσότερο από τον ήλιο και τη θάλασσα, την παραλία και τα αρχαία μνημεία.

Η ποιότητα, η αειφορία και η αυθεντικότητα θα είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της νέας στρατηγικής στον τουρισμό, δήλωσε, με τελική φιλοδοξία να γίνει η Ελλάδα ένας από τους κορυφαίους προορισμούς αειφορίας στον κόσμο.

Πρόσθεσε δε ότι ενδιαφέρει η αύξηση των αφίξεων αλλά και η επέκταση της σεζόν και η ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών.

Δείτε τι δημοσίευσαν στο Twitter ο υπουργός Τουρισμού αλλά και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, από την παρουσία τους στην έκθεση...

