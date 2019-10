Χάρης Θεοχάρης: Έμφαση στην ανάπτυξη τουριστικών μονάδων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η ανάπτυξη τουριστικών μονάδων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της στροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόνισε σήμερα 30 Οκτωβρίου ο υπουργός Τουρισού Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο πάνελ «Pathways for shared growth: Advancing cooperation between Greece and the Arab world», κατά τη δεύτερη ημέρα της 4ης Ευρω-Αραβικής Διάσκεψης που γίνεται στην Αθήνα.

«Η βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων και η προώθηση ποιοτικών τουριστικών υποδομών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα μας», υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είπε, βρίσκεται και η επιτάχυνση όλων των ώριμων σχεδίων σε τουριστικές μονάδες, αεροδρόμια, λιμάνια κ.ά. και σε αυτό το σημείο ανοίγονται πολλές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα, μαρίνες για αξιοποίηση και πολλά άλλα projects. «Η ελληνική κυβέρνηση είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού», τόνισε, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο άνεμος είναι ούριος για τον ελληνικό τουρισμό... Στο επίκεντρο της Κυβερνητικής πολιτικής, βρίσκεται η επιτάχυνση όλων των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες, και η πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα), με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή του στο κόστος... Οι υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν περιγραφεί στο master plan του ΤΑΙΠΕΔ, όπως οι Μαρίνες, συνθέτουν ένα πολύ πλούσιο χαρτοφυλάκιο το οποίο μπορεί να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον του αραβικού κόσμου».

Τέλος ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε: «Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών θεματικού τουρισμού, όπως ο ιαματικός, ο συνεδριακός, ο γαστρονομικός, ο αθλητικός, κ.ά, ώστε να καταστεί το τουριστικό μας προϊόν πιο ελκυστικό, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας»