Το πρόγραμμα του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας του ΞΕΕ

Το 4ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας (4th International Hospitality Forum) που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος με τη συνεργασία της Phocuswright, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Swapcard.

Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν και να έχουν τη δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής όπως και δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στη διεύθυνση: www.ihf.gr/registration

Χρυσός Χορηγός του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας είναι η ΧΕΝΙΑ και Αργυρός Χορηγός η ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:

• 10.00-10.30

OPENING REMARKS

• 10.30-11.00

PRESENTATION

Global Travel and the Road to Recovery

Peter O' Connor | Senior Market Analyst, Phocuswright

• 11.10-11.50

EXECUTIVE INTERVIEW

Maud Bailly

CEO Southern Europe, Accor

•12.00-12.40

FIRST PANEL DISCUSSION

Strategies for Operating in a Post COVID-19 World

MODERATOR

Peter O' Connor| Senior Market Analyst, Phocuswright

SPEAKERS

Franck Arnold| Managing Director and Regional Vice President, The Savoy

Anna Athanasopoulou| Head of Tourism, Textiles and Creative Industries at the European Commission

Margaux Constantin| Associate Principal, McKinsey’s

Dr. Willy Legrand| Professor of Hospitality Management, International University of Applied Sciences in Bad Honnef – Bonn

• 12.50-13.30

SECOND PANEL DISCUSSION

Sustainability - The Future of Travel

MODERATOR

Johanna Wagner| Co-Founder of La Belle EDuC, Lecturer at ESSEC MSc in Hospitality Management (IMHI)

SPEAKERS

Agnès Decramer| General Manager, Feelingo

Dr Henri Kuokkanen| Associate Professor at Institut Paul Bocuse

Benjamin Lephilibert| Managing Director of LightBlueRebecca Pierides| Director Churchill Hotel Management Ltd, Assistant GM at Crowne Plaza Limassol (Cyprus), Committee Member of the ELN Europe

• 13.40-14.30

NETWORKING SESSION