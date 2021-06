Το ΙΝΣΕΤΕ δημιούργησε το Recovery Tracker | Σύγκριση της εξέλιξης του τουρισμού το 2021 σε σχέση με το 2019

Το Recovery Tracker για τον ελληνικό τουρισμό του ΙΝΣΕΤΕ είναι ένα ολοκληρωμένο dashboard που επιτρέπει τη σύγκριση -σε πραγματικό χρόνο- της εξέλιξης του τουρισμού την τρέχουσα σεζόν σε σχέση με το 2019, τελευταίο έτος πριν την πανδημία, αλλά και με το 2020, έτος έναρξης της πανδημίας.

Πρόκειται για ένα ελεύθερα προσβάσιμο εργαλείο που συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και οπτικοποιεί δεδομένα για την πορεία του ελληνικού τουρισμού σε ένα κόμβο, δίνοντας στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους προορισμούς τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη δυναμική εξέλιξη των μεγεθών με μια μια one stop shop αναζήτηση. Πηγές των δεδομένων αποτελούν έγκριτοι οργανισμοί της Ελλάδας και του εξωτερικού: ΟΑG, TτΕ, Sojern, ΔΑΑ, ΥΠΑ, Fraport Greece, Μεθοριακοί Σταθμοί, GBR, ΠΟΞ, Review Pro, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, Our world in data.



Πατήστε εδώ για το Recovery Tracker του ΙΝΣΕΤΕ

INSETE Recovery Tracker (en version)



Αυτό το σύγχρονο εργαλείο Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence) περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με:

Προγραμματισμό θέσεων: Προγραμματισμός θέσεων σε εισερχόμενες πτήσεις ανά εβδομάδα, χώρα, αεροδρόμια για συνδέσεις με >1000 θέσεις

Τουριστικά Μεγέθη: Αφίξεις και εισπράξεις ανά μήνα

-Αναζητήσεις θέσεων ανά μήνα από κύριες αγορές

-Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις

-Αεροπορικές Αφίξεις εσωτερικού

Διεθνείς Οδικές Αφίξεις

Δείκτες διαμονής

-Αναζητήσεις ξενοδοχείων από κύριες αγορές

-Δείκτης Διανυκτερεύσεων ξενοδοχείων

-Δείκτης Εσόδων ξενοδοχείων

-Αριθμός Σχολίων για τα Ξενοδοχεία στην Ελλάδα

-Net Sentiment Index (NSI)

Εξέλιξη της πανδημίας Covid-19

-Εξέλιξη Πανδημίας και Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (CCI)

-Εμβολιασμοί: Ελλάδα, Ανταγωνίστριες Χώρες & Κύριες Αγορές

Η ομάδα του ΙΝΣΕΤΕ, όπως τονίζει ο Γενικός Διευθυντής Ηλίας Κικίλιας, δημιούργησε το Recovery Tracker με στόχο την παρακολούθηση της επαναφοράς του ελληνικού τουρισμού στα προ πανδημίας επίπεδα κι ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην συλλογική προσπάθεια για την ανάκαμψη του τομέα.