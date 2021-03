Video Content για την πόλη της Θεσσαλονίκης από τη Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας

Με συνέπεια και στοχευμένες συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις συνεχίζει το έργο της και το 2021 η Μεγάλη Σύμπραξη Κεντρικής Μακεδονίας, εστιάζοντας στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης για τον προορισμό την επερχόμενη τουριστική περίοδο.

Με πρωταγωνιστή χαρακτηριστικά πλάνα του προορισμού, η Θεσσαλονίκη ξεδιπλώνει μέσω πλούσιου Video Content την πολύπλευρη φυσιογνωμία της και μοιράζεται με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τις εμπειρίες της.

Δυο (2) νέα experience videos αφιερωμένα στην πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα της πόλης και μια σειρά από 12 single shot videos με θέμα κύριους θεματικούς άξονες του προορισμού, αποτελούν το περιεχόμενο της ψηφιακής καμπάνιας που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, το cultural experience video, με τίτλο A Multicultural Tour of Thessaloniki, ξεναγεί το κοινό στην υπαίθρια πολιτιστική διαδρομή της πόλης όπου ο ταξιδιώτης έχει την ευκαιρία να απολαύσει τα πολιτιστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης μέσα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον της, ενώ το culinary experience video, με τίτλο Taste the passion in every bite of Thessaloniki, προβάλλει το εύρος των γαστρονομικών επιλογών που προσφέρει ο προορισμός. Tα 12 single shot videos εστιάζουν στο δυναμικό city break που προσφέρει η πόλη, με bonus tip επίσκεψη στη Χαλκιδική. Ιστορία, γαστρονομία, Άνω Πόλη, περιήγηση στην πόλη και κοντινοί προορισμοί αναδεικνύουν την Θεσσαλονίκη ως μια ξεχωριστή city break επιλογή.

Επιπρόσθετα, μια συλλογή από 5 short videos μοιράζονται με τον θεατή χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, όπως ο παλμός της, οι γλυκές τοπικές γεύσεις, οι ιστορικοί θησαυροί στο κέντρο της και ο περίπατος στην Άνω Πόλη. Δίνοντας έμφαση στα κύρια USPs του προορισμού, η συλλογή αυτή αποτυπώνει και προβάλλει τα ξεχωριστά εκείνα στοιχεία της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή των videos και η ψηφιακή τους καμπάνια υλοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Ν. Θεσσαλονίκης.

Thessaloniki |A sweet for every craving | #LocalSweetFlavours

Thessaloniki |A museum for every era |#TreasuresOfHistory

Thessaloniki |A mood for every hour |#CityMood

Thessaloniki |An Upper Town view for every day |#AnoPoli

Thessaloniki |The most popular experiences |#VisitThessaloniki

Παράλληλα, μια νέα καμπάνια προβολής με τίτλο “Can’t miss Thessaloniki” αξιοποιεί δημιουργικά το συναισθηματικό momentum της εποχής και την ανάγκη του ταξιδιώτη να ζήσει ξανά εμπειρίες που του έχουν λείψει. Με όχημα έξι (6) σύντομα videos η καμπάνια “Can’t miss Thessaloniki” έχει στόχο να εμπνεύσει και να δημιουργήσει την επιθυμία για ταξίδι, θέτοντας τον προορισμό top of mind επιλογή στη σκέψη του ταξιδιώτη. Η καμπάνια θα προβληθεί στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό μέσω ψηφιακής καμπάνιας προβολής σε επιλεγμένα μέσα και στοχευμένες αγορές. Η υλοποίηση της γίνεται με την υποστήριξη της Eurobank και της Aegean.

Missing authentic cuisine? Can't miss Thessaloniki!

Missing night out with friends? Can't miss Thessaloniki!

Missing old fashion romance? Can't miss Thessaloniki!

Missing inspiration? Can't miss Thessaloniki!

Missing long walks by the seaside? Can't miss Thessaloniki!

Missing hanging out by the sea? Can't miss Thessaloniki!

Τo Video Content «Can’t miss Thessaloniki” μπορείτε να το κατεβάσετε για χρήση ψηφιακά στο ακόλουθο link:

https://www.dropbox.com/sh/tsa881nd31xljte/AABgVuMSyebt7VXmQFsDi2UKa?dl=0

*Το video content μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν’όλω και αυτούσιο

*Αν δεν ανοίγει το dropbox link κάντε copy – paste στον browser σας

Στο πλαίσιο της Μεγάλης Σύμπραξης Κεντρικής Μακεδονίας έχει υλοποιηθεί σειρά δράσεων και για άλλους προορισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και δημοσιογραφικά ταξίδια με την υποστήριξη της Fraport Greece, ενώ για το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται και καμπάνια ψηφιακής προώθησης της Χαλκιδικής με την υποστήριξη του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Ν. Χαλκιδικής. Το σύνολο των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Μεγάλης Σύμπραξης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Στην Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Marketing Ν. Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing του Ν. Χαλκιδικής, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η AEGEAN, η Fraport Greece, η Eurobank και η Marketing Greece, δημιουργώντας ένα δυναμικό και για πρώτη φορά τόσο διευρυμένο σχήμα συνεργασίας.