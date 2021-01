Η Marketing Greece αποκαλύπτει στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τις Outdoor Activities στους ελληνικούς προορισμούς όλο τον χρόνο

Η Marketing Greece, υποστηρίζοντας τον ελληνικό τουρισμό και απαντώντας στις προκλήσεις της νέας εποχής, παρουσιάζει την καμπάνια Outdoor Activities και τοποθετεί την Ελλάδα στον χάρτη της συνεχώς αυξανόμενης τάσης για υπαίθριες δραστηριότητες.

Στόχος της καμπάνιας είναι να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του ταξιδιώτη, ο οποίος επηρεασμένος από το καινούριο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, αλλάζει πλέον συνήθειες και αναδιαμορφώνει τις επιλογές του. Στο προσκήνιο των νέων συνηθειών πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η ανάγκη να νιώθει κανείς ασφαλής, διατηρώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αποστάσεις και διεκδικώντας περισσότερο «χώρο» για τον ίδιο και τον συνταξιδιώτη του. Παράλληλα, η επαφή με τη φύση επαναξιολογείται δίνοντας βαρύτητα στα θετικά συναισθήματα που αυτή προκαλεί όπως η ευτυχία, η χαρά και η ελευθερία. Το ενδιαφέρον για το adventure travel αυξάνεται συνεχώς ενώ η αναζήτηση εμπειριών που αναδεικνύουν το τοπικό στοιχείο συνεχίζουν να αποτελούν ζητούμενο.

Με τα Outdoor Activities να απαντούν στις επιθυμίες του ταξιδιώτη - που αποτυπώνεται στις διεθνείς τάσεις καθώς και στο πολύτιμο feedback των Ελλήνων παρόχων υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι οποίοι απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο της Marketing Greece ανέπτυξαν το μεγάλο εύρος του προϊόντος και την προοπτική του στην Ελλάδα - η εταιρεία δίνει έμφαση το 2021 στις υπαίθριες δραστηριότητες και προσκαλεί το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό σε ένα υπαίθριο φεστιβάλ δράσης και χαλάρωσης.

Η καμπάνια Outdoor Activities, θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και με όχημα το cinematic video «Greece | A passion for the great outdoors» αναδεικνύει το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρει η Ελλάδα όλο τον χρόνο, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το μεγαλείο της φύσης των νησιών, των βουνών και της ενδοχώρας της. Εντυπωσιακά πλάνα με στιγμές ηρεμίας και αναζωογόνησης στην ελληνική φύση που αποτυπώνουν την προετοιμασία και ανυπομονησία για τις δραστηριότητες, δίνουν τη σκυτάλη στον ενθουσιασμό και τη διασκέδαση που πηγάζουν από τη δράση, και κλείνουν με το συναίσθημα της απόλαυσης και της γλυκιάς εκείνης κούρασης που νιώθει κανείς μετά από μία έντονη μέρα στη φύση.

Για τις ανάγκες της καμπάνιας έχει σχεδιαστεί ένα dedicated campaign page που αναλαμβάνει να ξεναγήσει τον ταξιδιώτη στον κόσμο των ελληνικών outdoor activities μέσα από πρωτότυπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, Experience Articles, Best Of Lists και Cover Stories. Ενώ το UGC Gallery εμπλουτίζεται με Call To Action button που οδηγεί τον χρήστη στους παρόχους που προσφέρουν τις δραστηριότητες.

Δείτε το video