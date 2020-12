ΣΕΤΕ: Συνέδριο Communication in Challenging Times - Πώς θα αξιοποιηθεί η επικοινωνία στον ελληνικό τουρισμό το 2021

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η επιτάχυνση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και η κατάλληλη προετοιμασία για μια πολύ ανταγωνιστική χρονιά που όπως προβλέπεται θα είναι το 2021, είναι οι άξονες στους οποίους θα πρέπει να βασιστεί η επικοινωνία στον ελληνικό τουρισμό ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας χρονιάς που θα συνεχίσει να φέρει το αποτύπωμα της πανδημίας.

Αυτό υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες, ο υπουργός Τουρισμού, ο γ.γ. του ΕΟΤ, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε ο ΣΕΤΕ σήμερα, Πέμπτη, με τίτλο «Destination Greece | Communication in Challenging Times», το οποίο επικεντρώθηκε στις στρατηγικές της επικοινωνίας στον ελληνικό τουρισμό για το μέλλον, σε ένα διαφοροποιημένο περιβάλλον αγοράς.

Το 2021 θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά με μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος ανοίγοντας το συνέδριο. Όπως είπε, χρειάζεται ενσυναίσθηση και διορτατικότητα σχετικά με το ποια εργαλεία θα επιστρατεύσουμε ώστε να στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα στους δυνητικούς επισκέπτες μας και για να γίνει αυτό απαιτείται η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χρόνιο αίτημα του ΣΕΤΕ, αλλά και θέληση και ειλικρίνεια.

Ο κ. Ρέτσος αναφέρθηκε στο έργο της Marketing Greece στην προβολή του ελληνικού προϊόντος και στην ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς ενώ υπογράμμισε εμφατικά ότι «οι μοναχικές πορείες μόνο καλό δεν έκαναν στον ελληνικό τουρισμό» και «χρειάζεται βούληση και τόλμη για να ξεκολλήσουμε επιτέλους από το παρελθόν».

Σε μήνυμά του, ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, συνεχάρη τον ΣΕΤΕ για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει το συνέδριο και δήλωσε ότι το 2021 θα είναι χρονιά κομβικής σημασίας για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού.

Όπως είπε ο υπουργός, «ήδη εργαζόμαστε για την ανάκαμψη του τουρισμού στο εσωτερικό και το εξωτερικό» και επειδή θα υπάρξει σκληρός ανταγωνισμός χρειάζεται καινοτομία και δημιουργικότητα ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει τη θέση που έχει αλλά και διατηρήσει ο τουρισμός την υπεραξία που έχει στην οικονομία και την κοινωνία. Ο γόνιμος διάλογος και η συνεργασία θα έχουν καθοριστική σημασία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, είπε, και «μέσα από τη σύνθεση των δυνάμεων κ την αξιοποίηση της επικοινωνίας θα φέρουμε τον ελληνικό τουρισμό στη θέση που του αξίζει».

Ο γ.γ. του ΕΟΤ, κ. Δημητρης Φραγκάκης, τόνισε από την πλευρά του ότι οδηγός για το 2021 είναι η συνεργασία της ιδιωτικής αγοράς με τον κρατικό μηχανισμό, η οποία κερδήθηκε το 2020. Όπως είπε, το 2021 θα έχουμε περισσότερες βεβαιότητες από αβεβαιότητες σε σχέση με την εφετινή χρονιά, καθώς υπάρχει η εμπειρία διαχείρισης της πανδημίας.

Η πανδημία, τόνισε ο κ. Φραγκάκης επισπεύδει τις αλλαγές στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Στον πυρήνα της στρατηγικής του ΕΟΤ θα παραμείνουν οι διακοπές «ήλιος-θάλασσα», όμως υπάρχει ανάγκη για εμπλουτισμό του προϊόντος με προσφορά αυθεντικών εμπειριών, βελτίωση των υποδομών και επενδύσεων στη βιωσιμότητα των προορισμών ιδιαίτερα όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον.

Το 2021, είπε, τα περισσότερα εργαλεία της επικοινωνίας θα είναι ψηφιακά στο πρότυπο του 2020 όταν η καμπάνια για την Ελλάδα στο εξωτερικό βασίστηκε κατά 80% στα ψηφιακά μέσα και κατά 20% στα συμβατικά. Τη νέα χρονιά έχουμε σκοπό να επενδύσουμε περισσότερο στο κομμάτι πώλησης τουριστικού προϊόντος στις πλατφόρμες, τόνισε.

Στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβουλία δημιουργίας ομάδας για τον τουρισμό με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού στο Ν. Αιγαίο, καθώς και στην επιτάχυνση που έφερε η πανδημία στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, των δικτύων διανομής και των τύπων συμφωνιών στον τουριστικό κλάδο, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Το πλαίσιο επικοινωνίας στον τουρισμό, στο οποίο στοχεύει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, βασίζεται στους άξονες των ψηφιακών τεχνολογιών και της καταπολέμησης των fake news. Η συνταγή της επιτυχίας, είπε ο κ. Χατζημάρκος, έχει βασικό συστατικό την ευελιξία η οποία επιτυγχάνεται με αντανακλαστικά στο διοικητικό περιβάλλον για την έγκαιρη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Κρήτη, που δεν δέχθηκε βαρύ πλήγμα από τον κορωνοϊό, έχει αναπτύξει νέα στρατηγική στον τουρισμό με ορίζοντα το 2023 και σύνθημα την αυθεντικότητα και πυλώνες το φυσικό κάλλος, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εγκάρδια φιλοξενία της Κρήτης. Είναι, είπε, έμφυτη ηθική υποχρέωση να προσφέρουμε το καλύτερο και το πιο αληθινό στους επισκέπτες.

Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας, προστασίας της πολιτιστικής της κληρονομιάς και του περιβάλλοντός της καθώς και συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όπως συνέβη με την πρωτοβουλία This is Athens, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης. Στόχος είναι, είπε, να δώσουμε την εικόνα της Αθήνας ως ενός ασφαλούς, βιώσιμου, ελκυστικού προορισμού και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το πρώτο This is Athens summit θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί το 2021, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία του destination management, την ολική προσέγγιση του προορισμού που ξεκινά από την καταπολέμηση των αδικιών και ανισοτήτων και αλλαγές στις υποδομές.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, αναφέρθηκε στη σημασία παραγόντων που συμβάλλουν στο αίσθημα της ασφάλειας όπως οι μετακινήσεις, το επίπεδο των νοσοκομειακών δομών, η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων και η βελτίωση της συγκριτικής θέσης της πόλης και των υποδομών της. Ο δήμος διαθέτει πρόγραμμα που συνδέει ο τουριστικό προϊόν με το περιβάλλον και εστιάζεται στο slow tourism ενώ ετοιμάζεται πλατφόρμα για ασφαλείς μετακινήσεις και την προσβασιμότητα. Μεταξύ άλλων, η πόλη θα αξιοποιήσει και το δίκτυο των 30 αδελφοποιημένων πόλεων σε όλο τον κόσμο.