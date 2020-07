Marketing Greece: H καμπάνια Endless Greek Summer για το ελληνικό και διεθνές κοινό (video)

Η έναρξη της φετινής σεζόν σηματοδοτήθηκε την 1η Ιουλίου 2020 με το άνοιγμα των αεροπορικών συνδέσεων της χώρας, και η καμπάνια Endless Greek Summer της Marketing Greece υποστηρίζει την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού δημιουργώντας νέο περιεχόμενο το οποίο διαθέτει ελεύθερο προς χρήση σε όλες τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Το νέο περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί, το οποίο εξαιτίας της ιδιομορφίας της φετινής σεζόν θα προσαρμόζεται διαρκώς, απευθύνεται τόσο στο διεθνές όσο και στο ελληνικό κοινό.

Ειδικότερα για την επικοινωνία με το ελληνικό κοινό το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί περιλαμβάνει:

-Video που ενθαρρύνει τον εσωτερικό τουρισμό, το οποίο εστιάζει στα συναισθήματα του ελληνικού καλοκαιριού και όχι σε προορισμούς, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία του να παραμείνουμε ασφαλείς. Μπορείτε να βρείτε το video εδώ, για χρήση στο Facebook, Instagram και You Tube.

-Φωτογραφικό gallery από συγκεκριμένους προορισμούς, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, που θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Στις φωτογραφίες που θα αξιοποιήσετε προτείνουμε να αναφέρεται ως credit και το όνομα του φωτογράφου. Ενώ, με χαρά θα επεξεργαστούμε και δικές σας φωτογραφίες.

-Προτεινόμενα ελληνικά copies, προς χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το παραπάνω φωτογραφικό υλικό ή άλλο δικό σας:

->Βρίσκεται ήδη εδώ και νιώθουμε ότι θα κρατήσει για πάντα, όπως πάντα. Το δικό μας καλοκαίρι, είναι το καλοκαίρι που κάθε χρόνο ευχόμασταν «να κρατούσε λίγο παραπάνω»! Γι’ αυτό, ας το χαρούμε φέτος λίγο περισσότερο. Το αξίζουμε!

->«Βουτιά» σε ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερη ελευθερία. «Βουτιά» στο καλοκαίρι που έχουμε και θέλουμε να χαρούμε.

->Καλοκαίρι Ελλάδας, καλοκαίρι ονείρων/συναισθημάτων. Ας ζήσουμε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάμε, το ελληνικό καλοκαίρι που όλος ο κόσμος ονειρεύεται!

->Μέρες και νύχτες γεμάτες από ό,τι ονειρευόμασταν... Ήλιο, θάλασσα, φύση, χαρά, γαλήνη, ανεμελιά, ελευθερία. Ας απολαύσουμε με όλες μας τις αισθήσεις το φετινό ελληνικό καλοκαίρι!

Hashtags τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τις αναρτήσεις σας: #EndlessGreekSummer #GreekSummerStateOfMind #kalokairi2020 #menoumeasfaleis

Λογότυπο της καμπάνιας προς χρήση σε φωτογραφίες και μόνο για digital use, μπορείτε να το βρείτε επισυναπτόμενο σε μορφή png. Επίσης, εδώ σε μορφή jpg (στατικό).

Αναφορικά με το διεθνές κοινό, η καμπάνια περνά πλέον στη δεύτερη φάση και υπογράφει με τη φράση “Endless Greek Summer”.

Μία φράση που εμπεριέχει τη μοναδική εμπειρία που ονομάζεται Ελληνικό Καλοκαίρι. Μία «κατάσταση ευτυχίας» που σε κάνει να σκεφτείς, να επιθυμήσεις, να προσμένεις και τελικά να απολαύσεις το μοναδικό συναίσθημα του Ελληνικού Καλοκαιριού. Η επιθυμία του καθένα να ζήσει λίγο από το Ελληνικό Καλοκαίρι, μπορεί να εκπληρωθεί, οποτεδήποτε το θελήσει, γιατί το Ελληνικό Καλοκαίρι θα είναι πάντα εδώ! Το Endless Greek Summer έχει διπλή σημασία καθώς αφενός στοχεύει στην καθιέρωση της έννοιας του «παντοτινού ελληνικού καλοκαιριού» αφετέρου χτίζει την έννοια της διάρκειας του συναισθήματος που χαρίζει το Ελληνικό Καλοκαίρι και της επέκτασης της σεζόν.

Το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί για το διεθνές κοινό περιλαμβάνει:

-Video της καμπάνιας το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, για χρήση στο Facebook, Instagram και You Tube.

-Σειρά από Stories όπου καλείστε να δημιουργήσετε τη δική σας σύνθεση “EndlessGreekSummer”, επιλέγοντας ανά θεματική ενότητα (“Greek Summer is a state of mind”, “Being with the people you love”, “Feeling free”, “Connecting with nature”) ένα story, και προσθέτοντας στο τέλος το λογότυπο Endless Greek Summer .

Μπορείτε να βρείτε τα stories εδώ και το λογότυπο της καμπάνιας με κίνηση εδώ.

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο λογαριασμός σας στο Instagram το επιτρέπει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “Swipe Up” χρησιμοποιώντας το link του video της καμπάνιας ως landing page για τους χρήστες, https://endlessgreeksummer.gr/ ή εναλλακτικά το site της επιχείρησής σας.

-Προτεινόμενα αγγλικά copies, προς χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις αναρτήσεις σας με το video της καμπάνιας ή με το επισυναπτόμενο εικαστικό ή άλλο υλικό δικό σας.

->Something we all need right now. It’s the endless Greek summer and we’re here to share every ray of it with you!

->A big welcome to the endless Greek summer and the way it makes us feel. Free to dream at last!

->Are you ready to get in a Greek summer state of mind? It’s here and all yours… A non-stop celebration of love and life!

->You’re invited to live the endless Greek summer. Surrounded by the people you love most, connecting with nature, feeling free at last.

-Hashtags τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τις αναρτήσεις σας : #EndlessGreekSummer #GreekSummerStateOfMind

-Λογότυπο της καμπάνιας προς χρήση σε φωτογραφίες και μόνο για digital use, μπορείτε να το βρείτε επισυναπτόμενο σε μορφή png. Επίσης, εδώ σε μορφή jpg (στατικό).