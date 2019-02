Νέα καμπάνια της Marketing Greece για τον ελληνικό τουρισμό

Η νέα καμπάνια της Marketing Greece “Oh My Greece | Unlock the Feeling” παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Νίκος Σκαλκώτας, με πλήθος εκπροσώπων του τουριστικού και επιχειρηματικού τομέα να δίνουν το παρών.

Με στόχο την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, η νέα καμπάνια της Marketing Greece μοιράζεται με το ταξιδιωτικό κοινό τη μοναδικότητα της χώρας μας και «αποκρυπτογραφεί» την ταξιδιωτική εμπειρία που βιώνει o επισκέπτης στην Ελλάδα. «Το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ένας συνδυασμός από φύση, πολιτισμό, γαστρονομία, συνήθειες και τρόπο ζωής. Είναι όμως και κάτι ακόμα, πιο άμεσο και πιο βαθύ: Η επαφή με τους ανθρώπους. Η σχέση με τους ντόπιους. Η εγγύτητα και η οικειότητα. Πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πόσο υπερτερούμε σε αυτό το επίπεδο και πόσο αγαπητοί γινόμαστε. Η φιλοξενία για τους επισκέπτες μας δεν είναι μόνο οι άριστες συνθήκες διαμονής. Είναι στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό η εγκαρδιότητα των ντόπιων, η ευκολία της επαφής, η αμεσότητα, η φιλικότητα, το χαμόγελο», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η CEO της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΤ έχει παραχωρήσει την άδεια της χρήσης του σήματος της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κοντούρα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη στρατηγική μας είχαμε και έχουμε προτεραιότητα τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και την ανάπτυξη επωφελών για τον τουρισμό μας συνεργιών. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Marketing Greece για τη διαχρονική μας συνεργασία, που υποστηρίζει ενεργά την ενιαία εθνική τουριστική πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού και λειτουργεί συμπληρωματικά στο κεντρικό έργο του εθνικού μας φορέα, ΕΟΤ, για την παγκόσμια προώθηση και προβολή του τουριστικού μας προϊόντος. Η νέα ταινία της Marketing Greece που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μία εξαιρετική παραγωγή. Παραχωρείται δωρεάν και ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων στον ΕΟΤ.

Θα την προωθήσουμε πολύ δυναμικά μέσα από το ευρύ δίκτυο του Υπουργείου Τουρισμού και των γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού σε όλες τις ξένες αγορές, με όλα τα αποτελεσματικά σύγχρονα εργαλεία, και στα διαδικτυακά μέσα που ήδη συνεργαζόμαστε, ώστε η Ελλάδα μας και η σύγχρονη εικόνα της ως κορυφαίος ελκυστικός προορισμός να ταξιδέψει παντού και στοχευμένα στο παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό που απευθυνόμαστε».

O Θανάσης Παπαθανασίου Creative Chairman της διαφημιστικής εταιρείας Frank & Fame, που κέρδισε το διαγωνισμό της δημιουργικής ιδέας και υλοποίησε την καμπάνια, εστίασε στο συναίσθημα και τις εμπειρίες τονίζοντας ότι «η νέα ταινία αποτυπώνει τη μαγεία της χώρας μας, που δεν περιορίζεται απλά σε αυτό που βλέπεις αλλά κυρίως σε αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι».

Η νέα καμπάνια είναι αποτέλεσμα συνεργασιών, τόσο σε επίπεδο συντελεστών όσο και σε επίπεδο χορηγών, καθώς για τις ανάγκες υλοποίησής της η Marketing Greece προχώρησε σε fundraising, το οποίο παραμένει ανοικτό έως τέλος Σεπτεμβρίου, με απώτερο στόχο την εξάπλωση της καμπάνιας στο διεθνές κοινό.

Η παρουσίαση της καμπάνιας ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των Visionary χορηγών που συμμετέχουν στο fundraising και συντονιστή τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Γιάννη Ρέτσο. Ειδικότερα στη συζήτηση έλαβαν μέρος οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος AEGEAN, Ανδρέας Ανδρεάδης, CEO Ομίλου Sani-Ikos, Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank, Σταύρος Μήτσης, Managing Director του Ομίλου Mitsis Hotels, Γιάννης Τσίχλης, Marketing Director της GRECOTEL, Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

«H Marketing Greece είναι η συμμαχία του ιδιωτικού τομέα για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αποστολή της είναι να υποστηρίζει την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής τουριστικής στρατηγικής, συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς» δήλωσε σχετικά ο κ. Γιάννης Ρέτσος και συμπλήρωσε «Ο τουρισμός έχει δυνατότητες για ακόμη καλύτερες μέρες, υπό την προϋπόθεση δημιουργίας νέων τουριστικών προϊόντων που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δημιουργία και ανάδειξη προορισμών. Η απαίτηση για συμπράξεις και συνεργασία γίνεται -περισσότερο από ποτέ- επιτακτική».

Οι Visionary χορηγοί δήλωσαν από την πλευρά τους: «Η αφετηρία του οράματος του ΣΕΤΕ για τη Marketing Greece, συνέπεσε με τη στιγμή που η AEGEAN αγόρασε την Ολυμπιακή το 2013 και έγινε ουσιαστικά ο βασικός εκπρόσωπος της ελληνικής αερομεταφοράς. Η απόδειξη για το ότι η Marketing Greece είναι ένα προϊόν χρήσιμο για τον ελληνικό τουρισμό, είναι ότι συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι φορείς στην οικονομική υποστήριξή της. Άρα, για εμένα αυτό το οποίο αποτελεί, κατά κύριο λόγο, απόδειξη της αποτελεσματικότητας αυτής της ομάδας και αυτής της προσπάθειας, είναι η διεύρυνση των υποστηρικτών. Το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται πλέον όλο και περισσότεροι από τον κλάδο του τουρισμού και κάποιοι που βεβαίως ήταν από την αρχή, αλλά και φορείς που δεν είναι αμιγώς του κλάδου του τουρισμού. Και αυτό παντρεύεται με την πραγματική πίστη, με την επιβεβαίωση ότι το καλό του τουρισμού είναι το καλό της οικονομίας και ότι ουσιαστικά βοηθάει στην ισορροπημένη ανάπτυξη της χώρας», σημείωσε ο κoς Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος AEGEAN.

«Η Marketing Greece ανήκει στις πρωτοβουλίες του ΣΕΤΕ που με κάνουν ακόμη και σήμερα, έξι χρόνια μετά τη δημιουργία της, να αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνια. Ο τουρισμός δείχνει το δρόμο για το πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα πρώτης επιλογής και προτίμησης για ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο που θα ήθελαν να ζήσουν εδώ, μόνιμα ή προσωρινά. Αυτό είναι το ζητούμενο, το εθνικό όραμα που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν εξαντλείται στον τουρισμό» τόνισε ο κος Ανδρέας Ανδρεάδης, CEO Ομίλου Sani-Ikos.

«Ο ελληνικός τουρισμός, από ανταγωνιστική θέση, με ισχυρή και σταθερά ανοδική συμβολή στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, προσελκύοντας ταυτόχρονα έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Eurobank στρατηγικά έχει επιλέξει να είναι η τράπεζα του ελληνικού τουρισμού στην πράξη. Η στενή, μακρόχρονη συνεργασία μας με τον ΣΕΤΕ και η υποστήριξη δυναμικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η συμμαχία με τη Marketing Greece, υπηρετούν το στόχο ενίσχυσης και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στόχο απολύτως συμβατό με την επιχειρηματική προτεραιότητα της Τράπεζας να συνδράμει και να ενισχύσει τους πελάτες της πολλαπλώς στην αντιμετώπιση των διαρκώς μεταβαλλόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν» δήλωσε σχετικά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου

«Με πολλή χαρά και ακόμα μεγαλύτερη προσδοκία ο Όμιλος Ν.Δασκαλαντωνάκη-GRECOTEL συνεχίζει τη χορηγία του προς τη Marketing Greece, το έργο της οποίας στήριξε αμέσως με το ξεκίνημά της» δήλωσε ο κ. Γιάννης Τσίχλης, Marketing Director της Grecotel και συμπλήρωσε «οι συνεργασίες των κλαδικών φορέων με τον ιδιωτικό τομέα και οι κάθε είδους συνέργειες είναι παραπάνω από αναγκαίες για να ανταποκριθούμε σήμερα στις απαιτήσεις των καιρών και το διεθνή ανταγωνισμό. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού βασίστηκε ως τώρα αποκλειστικά στις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα. Υποχρέωσή μας είναι να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά, να αναδείξουμε την αξία του τουρισμού για τη χώρα και να του δώσουμε τη θέση που του αξίζει στο σχεδιασμό της Ελλάδας του μέλλοντος».

Ο κ. Σταύρος Μήτσης, Managing Director του Ομίλου Mitsis Hotels τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά ο Όμιλος Mitsis Hotels συνεχίζει να στηρίζει την Marketing Greece και θα συνεργαστούμε ώστε να υλοποιήσουμε το όραμα για την προβολή του ελληνικού τουρισμού».

Η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα αναφέρθηκε σχετικά: «Οι εικόνες που παρουσιάζονται στην εξαιρετική ταινία που δημιούργησε η Marketing Greece είναι οι εικόνες της Ελλάδας που θέλουμε να προβάλλουμε διεθνώς, οι αυθεντικές εικόνες και το συναίσθημα που προκαλεί η χώρα μας με τις ομορφιές της. Εμείς στην Coca-Cola στηρίζουμε με μεγάλη χαρά αυτή την τόσο αξιόλογη προσπάθεια. Είμαστε περήφανοι που γίναμε μέρος της πρωτοβουλίας αυτής η οποία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και την προσπάθεια μας για τη στήριξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Προσπάθεια που αποτυπώνεται και στα συλλεκτικά μπουκάλια Coca-Cola που έχουμε κυκλοφορήσει ήδη για την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουμε αλλά και θα επεκτείνουμε φέτος, θέλοντας να αναδείξουμε ακόμα περισσότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Σύντομα θα μπορέσουμε να μοιραστούμε περισσότερα μαζί σας».

Δυναμικό "παρών" έδωσαν και οι Champion χορηγοί, ανάμεσα τους και η Cosmote, οι οποίοι δήλωσαν με την σειρά τους:

Γιάννης Παράσχης, CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Στο αεροδρόμιο της Αθήνας πιστεύουμε στη δύναμη της συνέργειας , γι’ αυτό και είμαστε πάντα ενεργό μέρος της χώρας μας και της πόλης μας στην κοινή προσπάθεια για την υποστήριξη, προβολή και διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος».

Γεράσιμος Φωκάς, Πρόεδρος Electra Hotels & Resorts «Ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, συμμετέχει ενεργά και στηρίζει έμπρακτα την καμπάνια της Marketing Greece για τη διεθνή προβολή του ελληνικού τουρισμού. Σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, ο τουριστικός τομέας κάνει ένα καθοριστικό βήμα εξέλιξης. Δεν εφησυχάζεται, αντίθετα δημιουργεί τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους εμπνεύστηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο».

Alexander Zinell, CEO Fraport Greece «Με τις αερομεταφορές να διαδραματίζουν σημαντικό ρολό στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού, χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε ενέργειες όπως είναι η νέα καμπάνια της Marketing Greece. Η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας μέσα από καινοτόμες δράσεις, αποτελεί εφαλτήριο ώστε οι ταξιδιώτες να ανακαλύψουν αυτόν τον μοναδικό και εξαίσιο τουριστικό προορισμό».

Καλλίνικος Καλλίνικος, Executive Vice President Goldair«Προοδευτική σκέψη, καινοτόμος δράση, σκληρή δουλειά».

Αγάπη Σμπώκου, CEO Sbokos Hotels Group «Όταν στην Ελλάδα συνεργαζόμαστε για έναν σκοπό, παράγεται έργο για το οποίο μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι! Η Marketing Greece το κάνει εξαιρετικά και είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να είμαστε μέρος της. Η Ελλάδα και όλοι μας το έχουμε ανάγκη!»

Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος ΤΕΜΕΣ «Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε στην εξαιρετική πρωτοβουλία της Marketing Greece, η οποία συμβάλλει στην προσπάθεια να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα της χώρας μας σε διεθνείς αγορές. Μέσα από μια συντονισμένη ενέργεια, αναδεικνύεται η καλύτερη εικόνα της Ελλάδας»

Stefania Flenga Managing Director YES HOTELS “It’s all about feeling Young, Enthusiastic and Seductive!”

Σημαντική είναι και η συνεισφορά των Advocate Χορηγών:

• Amada Colossos Resort

• Atrium Hotels

• Bluegr

• Domotel Hotels & Resorts

• Giannoulis Hotels & Resorts

• Hotel Brain

• Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

• Lamda Development

• Metaxa Hospitality Group

• True Trips