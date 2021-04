Η ΣΕΤΚΕ προωθεί τον τουρισμό εμπειρίας στα μικρά καταλύματα

«Σάρκα και οστά» παίρνει, μετά από δύο και πλέον χρόνια, το εγχείρημα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) για τον Τουρισμό Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ, με στόχο αφενός τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και αφετέρου την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο κλάδος των μικρών τουριστικών καταλυμάτων εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή με την πιστοποίηση και προώθηση της νέας υπηρεσίας της ΣΕΤΚΕ «Alternative Holiday Experiences by SETKE» (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ).

Αυτή η νέα υπηρεσία θα δώσει ώθηση στα μικρά τουριστικά καταλύματα να δημιουργήσουν ένα νέο, ανταγωνιστικό είδος φιλοξενίας.

Στόχος βέβαια της νέας, καινοτόμου, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπηρεσίας της Συνομοσπονδίας είναι η δημιουργία ενός νέου είδους εξειδικευμένων και ποιοτικά αναβαθμισμένων τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό και θα προσελκύουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα.

Οι τέσσερις πρώτες εξειδικευμένες προτάσεις διακοπών της ΣΕΤΚΕ, οι οποίες σύντομα θα εμπλουτιστούν με νέες, είναι διαθέσιμες για την πιστοποίηση των καταλυμάτων.

Πρόκειται για το Nature by SETKE (Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), το Cycling by SETKE (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), το Family by SETKE (Οικογενειακός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) και τέλος το Gastronomy by SETKE (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ).

Tην πιστοποίηση έχει αναλάβει η εταιρία Eurocert, ενώ τη σχεδίαση και υλοποίηση των αντίστοιχων λογοτύπων επιμελήθηκε η εταιρία Marketing HighLight.

Τα 5 λογότυπα

Τα συνολικά πέντε λογότυπα, ένα βασικό Alternative Holiday Experiences by SETKE (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), και ένα για κάθε εξειδικευμένη πρόταση διακοπών, ακολουθούν τη φιλοσοφία «less is more», με χρώματα που το καθένα αντανακλά την ξεχωριστή ταυτότητά του και αποτυπώνονται εύκολα στο μυαλό του ταξιδιώτη.

Κάθε τουριστικό κατάλυμα ανάλογα με την πρόταση διακοπών στην οποία εξειδικεύεται και πιστοποιείται θα λαμβάνει και το αντίστοιχο λογότυπο.

Αναλυτικά:

Nature by SETKE

Ο Περιπατητικός - Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει περιπατητική εκδρομή σε περιοχές αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

Τα καταλύματα που θα πιστοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στον Περιπατητικό – Περιηγητικό Τουρισμό από τη ΣΕΤΚΕ, θα μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους χρήσιμες πληροφορίες, χάρτες, εξοπλισμό και υπηρεσίες που αφορούν στην περιήγησή τους σε δημοφιλή μονοπάτια και αξιοθέατα της περιοχής τους.

Cycling by SETKE

Ο Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ, σκοπό έχει την «ανακάλυψη» του προορισμού με ποδήλατο.

Τα καταλύματα που θα πιστοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στον Ποδηλατικό Τουρισμό από τη ΣΕΤΚΕ θα παρέχουν σε όλους τους επισκέπτες τους ποδήλατα και θα έχουν τη δυνατότητα με τις αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες τους, να δέχονται όλο τον χρόνο επισκέπτες ποδηλάτες και να τους ενημερώνουν με το πλέον κατάλληλο υλικό είτε για διαδρομές σε ασφαλή μονοπάτια στη φύση, είτε για διαδρομές εντός πόλης, συνδυάζοντας την ποδηλασία με την επίσκεψη σε αξιοθέατα.

Family by SETKE

Ο Οικογενειακός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ προέκυψε από την ανάγκη πολλών οικογενειών να ταξιδέψουν σε έναν προορισμό, στον οποίο θα ανταποκρίνονται οι ανάγκες τους σε επίπεδο ασφάλειας και αυτονομίας. Τα πιστοποιημένα καταλύματα στον Οικογενειακό Τουρισμό από τη ΣΕΤΚΕ, θα καλύπτουν αυτές τις ανάγκες.

Gastronomy by SETKE

Η Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ έχει ως στόχο οι επισκέπτες να γνωρίσουν την παραδοσιακή τοπική κουζίνα με την εκμάθηση τοπικών συνταγών και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες σχετικές με την τοπική γαστρονομία. Τα καταλύματα που θα πιστοποιούνται και θα δραστηριοποιούνται στην Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ, αποκτούν άμεσα αναβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες αναδεικνύοντας την ιστορία των γαστρονομικών παραδόσεων του τόπου τους.

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της ΣΕΤΚΕ, εξέφρασε με δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Παναγιώτης Τοκούζης, τονίζοντας πως με τη νέα υπηρεσία τα τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες ακόμη πιο εξειδικευμένες στον πελάτη, στοχεύοντας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

«Με την πανδημία του κορωνοϊού να διαμορφώνει μία νέα τάξη πραγμάτων στην τουριστική-ταξιδιωτική βιομηχανία -η οποία σημειωτέον έχει υποστεί τη μεγαλύτερη κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ σε καιρό ειρήνης-, ο προσανατολισμός σε μία νέα μορφή εξειδικευμένων, μικρών καταλυμάτων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Και, φυσικά, κερδίζουμε το στοίχημα για την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού, τουριστικού προϊόντος στην ευρωπαϊκή και εν γένει την παγκόσμια τουριστική αγορά» σημείωσε ο κ. Τοκούζης.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως όταν υποχωρήσει η υγειονομική κρίση και το βλέμμα της παγκόσμιας τουριστικής κοινότητας είναι στραμμένο στους τουριστικούς προορισμούς, τότε «εμείς θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στον επισκέπτη αυθεντικές εμπειρίες, με άξονα τον πολυθεματικό τουρισμό».

«Ο Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ δημιουργεί μια νέα εποχή για τον κλάδο των μικρών τουριστικών καταλυμάτων και ο ελληνικός τουρισμός αλλάζει σελίδα» τόνισε ο κ. Τοκούζης.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την προώθηση του προγράμματος «Καλάθι Πρωινού της ΣΕΤΚΕ», το οποίο ήδη έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και την παρουσίαση του «Τουρισμού Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ», η Συνομοσπονδία, στο επόμενο διάστημα, θα παρουσιάσει τη νέα, φιλόδοξη δράση της, με τίτλο «SMOTEL».

Με αυτό το νέο brand name θα μπορεί να πιστοποιείται κάθε τουριστικό κατάλυμα, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μεγέθους, που όμως θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και διαφοροποιημένες παροχές προς τους πελάτες του όπως π.χ. το Καλάθι Πρωινού της ΣΕΤΚΕ και τον Τουρισμό Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ.