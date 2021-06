Στην ψηφιακή δράση “BITES OF GREECE” στο Ην. Βασίλειο η Περιφέρεια K. Μακεδονίας

Στην ψηφιακή δράση του τομέα τροφίμων και ποτών για το Ηνωμένο Βασίλειο “BITES OF GREECE”, η οποία διοργανώνεται από την εταιρεία RECO-EXPORTS με την υποστήριξη της Enterprise Greece, της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου την περίοδο 31 Μαΐου - 31 Iουλίου 2021, συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία του Covid-19 στηρίζοντας τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ακόμη μια καμπάνια προβολής των εξαιρετικών προϊόντων της Μακεδονικής γης και προώθησης της ξεχωριστής ‘Μακεδονικής Κουζίνας’», τόνισε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σωτήρης Μπάτος.

Συνδυάζοντας την αυθεντικότητα της ελληνικής παράδοσης, τη μεσογειακή υγιεινή διατροφή και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης της νέας γενιάς Ελλήνων παραγωγών, η εξαγωγική δράση “BITES OF GREECE”, συμμετέχουν 61 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 16 είναι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα προβάλει την Artisan, Organic, Free-From και Vegan όψη της Ελλάδας αναδεικνύοντας τα βραβευμένα και καινοτόμα προϊόντα του αγροδιατροφικού της πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκτός από τη στοχευμένη συμβουλευτική που λαμβάνει κάθε επιχείρηση για την Βρετανική αγορά, σε μια μετά-BREXIT και μέσω-COVID εποχή που έχουν φέρει πολλές αλλαγές στην αγορά, η δράση περιλαμβάνει τα εξής:

-Για τέσσερεις εβδομάδες, την δημιουργία ενός pop-up store στο Λονδίνο το οποίο θα λειτουργεί ως delicatessen κατάστημα & showroom γαστρονομίας/γευσιγνωσίας στοχεύοντας στην προβολή, ανάδειξη και πώληση ιδιαίτερων ελληνικών προϊόντων σε Βρετανούς καταναλωτές και επαγγελματίες.

-Για τέσσερεις εβδομάδες, την τοποθέτηση προς πώληση προϊόντων των συμμετεχόντων σε ένα “Greek corner” στο Partridges, ένα από τα πιο δημοφιλή για τους Βρετανούς delicatessen του Λονδίνου.

-Για τέσσερις εβδομάδες, την προβολή, ανάδειξη και πώληση στο διάσημο Truman Brewery’s Upmarket, μια από τις μεγάλες ανοιχτές αγορές του Λονδίνου.

Ο στόχος της δράσης είναι να δοθεί στους Έλληνες επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ένα ουσιαστικό feedback για τα προϊόντα τους, μέσα από την γνωριμία και γευσιγνωσία από Βρετανούς καταναλωτές και επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα προσκληθούν στα παραπάνω σημεία προβολής.

Παράλληλα, για εταιρείες που έχουν ήδη μια παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω διανομέα/αντιπροσώπου, η δράση θα τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν ένα άνοιγμα στην “mass” αγορά και να ενισχύσουν περαιτέρω τον διανομέα τους και το μερίδιο τους.

Αναμενόμενοι επαγγελματίες του κλάδου που θα επισκεφτούν το pop-up store: Holland & Barrett, Boots, Planet Organic, Marks & Spencer, Harrods, Tesco, Booker Wholesale Spar, Waitrose, Asda, Budgens Co-op, J Sainsbury, Ocado, Hello Fresh, Bestway, Greggs, Sodexo, Whitbread, Harvey Nichols, Bidvest Foodservice, Selfridges, FC Hilton Hotels, Starbucks, Kraft Heinz, Nestle Kerry, Foods Dairy, Crest, Hovis, Lloyds Pharmacy, John Lewis, The Grocer, Majestic, Drinks Business, Lea and Sandeman, Arden Fine Wines, Berry Bros. & Rudd, και πολλοί άλλοι.