Ρωσική τηλεοπτική παραγωγή στην Πάρο

Η Πάρος συνεχίζει να "γοητεύει" ξένες τηλεοπτικές παραγωγές που την προβάλουν σε διεθνείς αγορές. Μετά το γερμανικό και το ολλανδικό reality "Are you the one", ένα ακόμα τηλεπαιχνίδι, αυτή τη φορά από τη Ρωσία, πρόκειται να γυριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα στο νησί. Πρόκειται για το δημοφιλές στο ρωσικό νεανικό κοινό τηλεπαιχνίδι "Κορώνα - Γράμματα" που δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να αναζητήσουν ενδιαφέροντα σημεία του προορισμού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παραγωγής, μετά την Πάρο, τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και στη Μήλο, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθεί και η Ίος για μια διαφορετική version του παιχνιδιού.