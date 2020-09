Film Office στην Περιφέρεια Ηπείρου- Επίσημη ανακοίνωση με τριήμερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ

Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε μία σημαντική πρωτοβουλία: τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Προώθησης, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Κινηματογραφικών παραγωγών (FILM OFFICE), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CIAK «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema».

Η ανακοίνωση της λειτουργίας του FILM OFFICE της Περιφέρειας Ηπείρου θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς - Aκρόπολη Ιτς Καλέ, στα Ιωάννινα, και θα ακολουθήσει ένα τριήμερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από Παρασκευή 18 έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με την προβολή ταινιών (Το κόλπο του αιώνα, Ευτυχία, Ταξίδι στην Ελλάδα, Το απέραντο γαλάζιο και ταινίες μικρού μήκους) και καλεσμένους συντελεστές που θα παρουσιάσουν τις ταινίες και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

Η Περιφέρεια Ηπείρου φιλοδοξεί να θεσμοθετηθεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιωαννίνων ως γεγονός που θα προσθέσει μία ακόμα ενδιαφέρουσα πολιτιστική διάσταση στο σύγχρονο πρόσωπο της ταχύτατα αναπτυσσόμενης περιφέρειας Ηπείρου. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης ενώ ο υπεύθυνος του Φεστιβάλ βραβευμένος σκηνοθέτης κ. Αντώνης Κιούκας και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του κινηματογράφου όπως ο παραγωγός κ. Νίκος Γιαννόπουλος και η κ. Βένια Βέργου διευθύντρια του HELLENIC FILM COMMISSION του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου θα μιλήσουν για την σημασία των διεθνών συμπαραγωγών για την τουριστική προώθηση και την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Interreg V-A Greece - Italy] 2014-2020.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

21:30 ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Παρουσίαση της δημιουργίας του Film Office και του Φεστιβάλ Ιωαννίνων από τον κ. Αντώνη Κιούκα σκηνοθέτη, Καλλιτεχνικό διευθυντή Φεστιβάλ Ιωαννίνων.

Προβολή ταινίας ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ El Robo del Siglo, 2020 | Έγχρ. | Διάρκεια: 114', Αργεντίνικη ταινία, σκηνοθεσία Άριελ Γουίνογκραντ με τους: Γκιγιέρμο Φρανκέλα, Ντιέγκο Περέτι, Πάμπλο Ράγκο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

19:30 Παρουσίαση της ταινίας ΕΥΤΥΧΙΑ από την πρωταγωνίστρια της Κάτια Γκουλιώνη

20.000- Προβολή ταινίας «Ευτυχία», Δραματική 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 123', Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Άγγελος Φραντζής με τους: Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ντίνα Μιχαηλίδου

22:00-22:15 Q&A με το κοινό και την πρωταγωνίστρια της ταινίας22:1522:30 Παρουσίαση από την κ. Βένια Βέργου (Διευθύντρια τουΗΕLLENIC FILM COMMISSION) της ιστορίας πραγματοποίησης της πρόσφατης διεθνούς συμπαραγωγής THE TRIP TO GREECE

22:00 Προβολή ταινίας Ταξίδι στην Ελλάδα, The Trip to Greece, 2020 | Έγχρ. | Διάρκεια: 103', Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Μάικλ Γουιντερμπότομ με τους: Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον, Κλερ Κίλαν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

11:00 Παρουσίαση του FILM OFFICE της Απουλίας και του προγράμματος για την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ FILM OFFICE TΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

20:30 Παρουσίαση από τον κ. Νίκο Γιαννόπουλο, έλληνα εκτελεστή παραγωγού, της ταινίας Le Grand Bleu

Προβολή ταινίας Le Grand Bleu – ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ, Αμοργός 1988 | Έγχρ. | Διάρκεια: 168', Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν με τους: Ζαν Μαρκ Μπαρ, Ζαν Ρενό, Ροζάνα Αρκέτ.

*Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 26510 64065, καθημερινά 10:00 - 18:00 (εκτός Τρίτης).