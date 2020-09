Η Σέριφος απαντά στον Βρετανό υφυπουργό Μεταφορών για την καραντίνα

Ο Δήμος Σερίφου, που βρέθηκε στη λίστα των 7 ελληνικών νησιών, που έθεσε σε καραντίνα η βρετανική κυβέρνηση, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά, προχώρησε σε επιστολή-απάντηση, απευθυνόμενος προς τον Υφ. Μεταφορών κ. Grant Shaaps, εκφράζοντας την έκπληξη μας για το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε και η Σέριφος στα νησιά που τέθηκαν εκτός της Corridor List.

Η έκπληξη προέρχεται από το γεγονός ότι η Σέριφος είναι ένα νησί το οποίο αφενός δεν έχει αεροδρόμιο και συνεπώς δε δύναται να υπάρχουν πτήσεις από/προς τη Μ. Βρετανία και αφετέρου το ποσοστό των Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται τη Σέριφο, δεν ξεπερνά το 5% με 7%, επί του συνόλου των τουριστών που έρχονται απ' το εξωτερικό συνεπώς είναι απορίας άξιο, το ποσοστό της αντιπροσώπευσης που δύναται να είχαν τα άτομα αυτά, σε κάποιο δείγμα, για να επηρεάσει σε τόσο σημαντικό βαθμό την απόφαση της κυβέρνησης της Μ. Βρετανίας.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην επιστολή, η Σέριφος ήταν το πρώτο νησί της Ελλάδας που εγκατέστησε ένα ευρύ δίκτυο απολυμαντικών σταθμών, σηματοδοτημένο και σε τέσσερις γλώσσες, απ' την είσοδο του λιμανιού ως το πιο απομακρυσμένο χωριό. Επί προσθέτως, τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα από τους επαγγελματίες του νησιού και η τουριστική περίοδος κύλησε σε απόλυτη ομαλότητα. Για τους ως άνω λόγους λοιπόν, αιτηθήκαμε να μας δοθεί το σκεπτικό πίσω απ' την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Σερίφου κ.Στυλιανό Λιβάνιο, έχει ως εξής:

We are writing to you regarding the recent updates on the travel corridor list and specifically the removal of Serifos island from this list.

We have been surprised by the recent developments and the UK’s government decision in this regard. Serifos island does not have any direct flights to/from the UK since there is no airport on the island and therefore the possibility of infection is quite remote. Also, the island traditionally relies on domestic tourism and the percentage of UK tourists in the island is less than 5%-7% of the international tourism on a yearly basis. Therefore, we are questioning the representativeness of the sample size.

Additionally, we would like to highlight that Serifos Municipality managed to successfully shield the island during the pandemic since we have taken all the necessary precautions to guarantee the health and safety of our guests. Serifos was the first island in Greece that introduced the disinfection stations which are located at the port and the entrances of each village.

Therefore, we would appreciate it if you could explain the rationale behind your decision to remove Serifos island from the travel corridor list and it would be helpful if you could provide the data indicating that there is a high risk of infection in our island.

Yours sincerely,

Livanios Stylianos

Deputy Mayor for Finance & Tourism