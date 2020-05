Ηλεκτρονική εφαρμογή για τα μονοπάτια της Ιθάκης

Ο Δήμος Ιθάκης και η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης και προώθησης ολοκληρωμένου δικτύου περιπατητικών διαδρομών ανακοίνωσαν τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής (APP) για τα ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ (ITHACA TRAILS) η οποία είναι πλέον διαθέσιμη δωρεάν για όλους τους χρήστες.

Το έργο στο σύνολο του χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ιθάκης.

Έχοντας ως στόχο:

-την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,

- την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

-την ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον και το βιώσιμο τουρισμό

- την περιήγηση των επισκεπτών στην ποικιλία των σημείων ενδιαφέροντος της Ιθάκης (Αρχαιολογικά, Ξωκλήσια, Σπηλιές, Χλωρίδα, Πανίδα κτλ)

- την γνωριμία με το απαράμιλλης ομορφιάς ανάγλυφο και φυσικό περιβάλλον του νησιού με τα καταπράσινα βουνά να συνδυάζοται με τις αναρίθμητες αποχρώσεις του γαλάζιου και του τιρκουάζ της θάλλασας.

-την διασπορά των επισκεπτών σε όλο το νησί και την επαφή τους με ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ της ΒΟΡΕΪΟΥ κ ΝΟΤΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ μαθαίνοντας τοπικά έθιμα, γαστρονομικές συνταγές, παραγωγή τοπικών προϊόντων κτλ.

και λαμβάνοντας υποψιν σειρά μελετών Διεθνών Οργανισμών για τις τάσεις του Τουρισμού, υλοποιείται η σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών με διακριτικό τίτλο “ITHACA TRAILS – ON THE FOOTSTEPS OF ODYSSEUS”.

Η Τουριστική Επιτροπή Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ιθάκης, επιλέγοντας ως συνεργάτες τα «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ», την κορυφαία και πιο εξειδικευμένη ομάδα ανάπτυξης μονοπατιών της χώρας με πολλές δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας και σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και άλλους φορείς, ακολούθησε πρωτοπόρα προσέγγιση, σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου ακολουθώντας τις μοντέρνες τεχνικές ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων.

Η ολοκλήρωση της Α' φάσης του έργου περιλαμβάνει σηματοδοτημένο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών συνολικού μήκους 55 χιλιομέτρων. Έχουν εγκατασταθεί και επιπλέον ταμπέλες που αναδεικνύουν όλο το δίκτυο σε κεντρικά σημεία χωριών και του Βαθέως.

Στα πλαίσια του συνολικού έργου, δημιουργήθηκε και η πρωτοποριακή ηλεκτρονική εφαρμογή (APP) διαθέσιμη για κινητά με λογισμικό ANDROID ή IOS αποκλειστικά για τα “ITHACA TRAILS”. Η εφαρμογή προσφέρεται δωρεάν για τους χρήστες (επισκέπτες, ντόπιους και επαγγελματίες) και μπορούν να την κατεβάσουν (Download) στο κινητό τους εισερχόμενοι στο GOOGLE PLAY STORE πληκτρολογώντας στην αναζήτηση «ITHACA TRAILS».

Η εφαρμογή αυτή παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη/περιπατητή

-Να δει ηλεκτρονικούς χάρτες με τις πεζοπορικές σηματοδοτημένες διαδρομές.

-Να διαβάζει κείμενο με οδηγίες προσανατολισμού και σύντομης περιγραφής της κάθε διαδρομής.

-Να δει τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε διαδρομής όπως τον βαθμό δυσκολίας, την χιλιομετρική απόσταση και τον μέσο απαιτούμενο χρόνο που απαιτείται για να την διανύσει, το κατώτατο και ανώτατο υψόμετρο που θα βρεθεί, εάν είναι ευθεία ή κυκλική διαδρομή, εάν είναι φιλική για παιδία ή/και τον οδηγεί σε παραλία για κολύμπι κ.α.

-Να έχει το στίγμα του αφού η εφαρμογή έχει ενσωματωμένο GPS

-Να βρει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος κατά την πεζοπορία του εντός του κάθε μονοπατιού καθώς και να διαβάσει κείμενο με την ιστορία του κάθε σημείου ενδιαφέροντος που περνάει.

Περιλαμβάνει επίσης, γενικές υποδείξεις για ερασιτέχνες περιπατητές καθώς και προτροπή για σεβασμό του περιβάλλοντος. Τέλος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την Ιθάκη και χρήσιμες επαφές. Η εφαρμογή αυτή αφορά τις περιπατητικές διαδρομές και για τον λόγο αυτόν αναφέρονται στην εφαρμογή μόνο τα σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος των διαδρομών.

Η εφαρμογή αυτή είναι εύχρηστη. Αποτελεί εργαλείο στην διάθεση των επαγγελματιών του Τουρισμού για την προσέλκυση επισκεπτών.

Ο Δήμος Ιθάκης ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες και κυρίως τους ντόπιους εθελοντές που με την χωρίς πολλά λόγια αλλά ουσιαστική συνεισφορά τους βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εφαρμογής αυτής και συνεχίζουν για την ολοκλήρωση όλου του έργου. Κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας του υιού, παρά τις δυσκολίες και τις μικρές καθυστερήσεις οι εργασίες συνεχίστηκαν και εντός σύντομου διαστήματος θα γνωστοποιηθεί και ή δημιουργία εξειδικευμένου website πεζοπορικών διαδρομών ITHACA TRAILS καθώς και έντυπου χάρτη.

Σημειώνεται επίσης ότι, το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Ιθάκης φιλοξενήθηκε με ειδικό αφιέρωμα στο μεγαλύτερης κυκλοφορίας εξειδικευμένο σε περιπατητικό τουρισμό περιοδικό της Ευρώπης, καθώς και ότι προγραμματισμένη από κοινού συμμετοχή με άλλους Δήμους σε εξειδικευμένη μεγάλη έκθεση στην Γαλλία αναβλήθηκε εξ αιτίας του ιού και θα μετατεθεί για την επόμενη χρονιά.