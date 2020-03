TripAdvisor: Διακρίσεις για τη Νάουσα της Πάρου και την παραλία Κλέφτικο της Μήλου

Διακρίσεις στις λίστες που αφορούν στους “καλύτερους των καλύτερων” (Best of the Best), σύμφωνα με τη γνώμη των επισκεπτών, όπως αυτές τις κατέγραψε το Trip Advisor, έλαβαν η Νάουσα της Πάρου και η παραλία Κλέφτικο της Μήλου.

Η παραλία “Κλέφτικο” της Μήλου συγκαταλέγεται στις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως, σύμφωνα με τους χρήστες του Trip Advisor, ενώ πολύ θετική είναι η εικόνα τους για το νησί γενικότερα. Μάλιστα η Μήλος παρουσιάζεται ονειρική, μέσα από την περιγραφή του οδηγού:

«Γνωστό ως το “Νησί των Χρωμάτων” χάρη στα σμαραγδένια νερά του και τα κτήριά του βαμμένα σε ζωντανούς τόνους, το νησί της Μήλου, με το σχήμα πετάλου, πλέει γαλήνια στο Αιγαίο Πέλαγος. Εκεί ανακαλύφθηκε το περίφημο σε όλο τον κόσμο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Ακόμα κι αν εκείνο εκτίθεται πλέον στο Λούβρο, η Μήλος έχει κι άλλες ομορφιές για να θαυμάσετε. Υπάρχουν δεκάδες παραλίες που προσφέρουν μία ποικιλία χρωμάτων και πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς άμμου, πέτρας και κοχυλιών. Εξερευνήστε το αρχαίο θέατρο, τις κατακόμβες και τους ανεμόμυλους στο χωριό Τρυπητή, και έπειτα ολοκληρώστε την ημέρα σας με ένα ηλιοβασίλεμα κινηματογραφικής ομορφιάς».

Η Νάουσα της Πάρου, συγκαταλέγεται υψηλά ανάμεσα στους καλύτερους ανερχόμενους προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με τους χρήστες του ηλεκτρονικού οδηγού. Όπως σημειώνεται, “η Πάρος μπορεί να μην είναι το πιο μεγάλο νησί στο Αιγαίο αλλά σίγουρα καταλαμβάνει μεγάλη θέση στις καρδιές των επισκεπτών, χάρτη στην πλούσια ομορφιά της. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες μένουν στη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, τη Νάουσα, όπου μπορούν να εξερευνήσουν τα σοκάκια, να χαζέψουν μαγαζάκια γεμάτα τοπικά προϊόντα, να δειπνήσουν σε παραθαλάσσιες ταβέρνες που σερβίρουν ολόφρεσκο χταποδάκι και να ρουφήξουν όλο το μεγαλείο των ελληνικών νησιών που μαγεύει ανθρώπους από όλο τον πλανήτη”.