Άρωμα Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος τα Χριστούγεννα

Η παραμονή και προπαραμονή των Χριστουγέννων, θα είναι φέτος πολύ διαφορετικές εορταστικές ημέρες για το αεροδρόμιο της Αθήνας, τους ταξιδιώτες αλλά και τους επισκέπτες που θα ήθελαν να γευτούν τις ιδιαιτερότητες της Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, η σημαντικότερη πύλη εισόδου στη χώρα, σε συνεργασία με την πλατφόρμα πολιτισμού ελculture, διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα Fly me to the Moon.

Πρόκειται για μία πρωτότυπη διοργάνωση που έχει ως στόχο τη γνωριμία του επιβατικού κοινού με δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης καθορίζεται από τον εκάστοτε συμμετέχοντα, Περιφέρεια ή Δήμο, σε συνεργασία με το ελculture.

Για το 2019, πρόταση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν ο μήνας Δεκέμβριος και η περίοδος των Χριστουγέννων να είναι αφιερωμένοι στην Αλεξανδρούπολη.

Από πλευράς του, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της περιοχής, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης φέρνει στο Ελ. Βενιζέλος τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του ενδιαφέροντος αυτού τόπου.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του εορταστικού διημέρου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβάλλει μεταξύ άλλων όλα εκείνα τα σημαντικά στοιχεία που κρίνει ότι αναδεικνύουν την ταυτότητα του και τον καθιστούν δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό .