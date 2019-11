Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δράσεις τουριστικής προβολής για το 2020

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις δράσεις τουριστικής προβολής για το έτος 2020.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως ενιαίος τουριστικός προορισμός συνεχώς επενδύει στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

-Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του τουριστικού τομέα.

-Στην υποστήριξη και αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας (γαστρονομικός, πολιτιστικός, αθλητικός, θαλάσσιος/ ναυτικός κ.ά.).

-Στην ανάδειξη και διάδοση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των νησιών, των παραδοσιακών προϊόντων, του πολιτιστικού και φυσικού τους πλούτου.

-Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της Περιφέρειας.

-Στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν ταξιδιωτικής δαπάνης και της μέσης διάρκειας παραμονής.

-Στη βελτίωση της επισκεψιμότητας τους μήνες Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

-Στη βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης όσον αφορά τον προορισμό των εν δυνάμει επισκεπτών.

Video υλικό με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη τεχνική επεξεργασία

Μεταξύ των δράσεων που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια είναι η παραγωγή video υλικού για την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της. Το video υλικό που θα δημιουργηθεί θα αναδεικνύει, με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη τεχνική επεξεργασία, το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της, και θα καταγράφει τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα του προορισμού μέσα από την προβολή χαρακτηριστικών σημείων, θεματικών αξόνων του τουριστικού προϊόντος, στιγμών και εμπειριών καλοκαιριών διακοπών και προορισμών.

Τα videos θα παρουσιάζουν με καινοτόμο, δημιουργικό και εμπειρικό τρόπο το τουριστικό προϊόν του Νοτίου Αιγαίου, τις εμπειρίες και τους προορισμούς του. Θα πρέπει να βασίζονται στις σύγχρονες τάσεις κινηματογράφησης και σε διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας και διεθνούς βεληνεκούς αποτέλεσμα, προκειμένου να προσελκύσουν το κοινό στόχος.

Επίσης, η Περιφέρεια θα προχωρήσει στη δημιουργία τράπεζας φωτογραφικού υλικού για την ενίσχυση του ψηφιακού περιεχομένου. Παράλληλα, θα γίνει αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/ με στόχο την ανάδειξη της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας ως κεντρικό όχημα ψηφιακών δράσεων προώθησης του τουριστικού προϊόντος, την ανταπόκριση στις νέες ψηφιακές συνήθειες και συμπεριφορές των χρηστών, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, των σχεδιαστικών τάσεων και του περιεχομένου. Τα στάδια υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνουν:

α) Μελέτη αναγκών κι εφαρμογής για την εικαστική αναβάθμιση, δόμηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος περιεχομένου της ιστοσελίδας, ένταξη νέων λειτουργιών διαδραστικής μορφής και προώθησης των καμπανιών, λειτουργία της ιστοσελίδας ως πυρήνας αυτόματης ένταξης περιεχομένου από άλλα ψηφιακά εργαλεία (blog, social media, tumblr).

β) Εικαστικός σχεδιασμός κι ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση νέου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με στόχο τη βελτίωση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας.

γ) Επανασχεδιασμός της παρουσίασης του περιεχομένου για τη βελτίωση της εικόνας και αποδοτικότητας στην εμπειρία χρήστη και την εφαρμογή πρακτικών βελτιστοποίησης της θέσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της στις μηχανές αναζήτησης.

Στους στόχους της Περιφέρειας εντάσσεται και ο περαιτέρω σχεδιασμός και ανάπτυξη του Blog της με στόχο να αποτελέσει δυναμικό εργαλείο δημοσιότητας και προώθησης ειδικού τύπου περιεχομένου του τουριστικού προϊόντος των νησιών και των δράσεων που υλοποιούνται για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Το blog αποτελεί μέρος του τουριστικού Portal της Περιφέρειας, αλλά έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και αυτόνομα.

Εξάλλου, λόγω των αυξημένων αναγκών όσον αφορά τη ψηφιακή προβολή των νησιών της ΠΝΑ, πρόκειται να λάβει χώρα η περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών εμπειριών και μηνυμάτων για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με την τεχνική του story telling. Η στρατηγική περιεχομένου εφαρμόζεται με τη δημιουργία ιστοριών -τίτλος και ιστορία εμπειρίας- με στόχο την ανάδειξη του κάθε προορισμού και των εμπειριών που προσφέρει χρησιμοποιώντας ως όχημα την πλατφόρμα επικοινωνίας “Aegean Islands. Like no Other”. Τα μηνύματα, αναπτύσσονται στο ύφος και τη στρατηγική περιεχομένου που θα καθοριστεί από τις ανάγκες της καμπάνιας, και αποτυπώνονται δημιουργικά (design) για περαιτέρω ανάδειξη (campaign branding) των προορισμών. Η ανάπτυξη των θεματικών εμπειριών στηρίζεται σε συγκεκριμένη δημιουργική στρατηγική που εκφράζεται μέσω της μηνυματικής που χρησιμοποιείται και της οπτικοποίησης του περιεχομένου.

Επιπλέον, θα προχωρήσει η επικαιροποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας. Στο ψηφιακό οικοσύστημα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης εντάσσεται και το Tumblr page (http://likenoother.aegeanislands.gr/), το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά στο Facebook, Twitter, Instagram και Youtube της Περιφέρειας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συνδέονται με όλα τα ψηφιακά μέσα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως το website www.aegeanislands.gr και το blog.

Μία ακόμη δράση της Περιφέρειας αφορά στην εκπόνηση εκθέσεων και μελετών που περιλαμβάνει στοιχεία τουριστικής κίνησης στα βασικά αεροδρόμια, ανάλυση τάσεων των αφίξεων και εκπόνηση συμπερασμάτων, με στόχο τη βέλτιστη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού της προϊόντος. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει στοιχεία έρευνας καταναλωτή, προφίλ τουριστών και στοιχείων μάρκετινγκ συμπεριφοράς των βασικών αγορών – στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι Εκθέσεις αποτελούν βάση περαιτέρω σχεδιασμού, εξειδίκευσης των δράσεων προβολής με βάση τα αποτελέσματα και τα στοιχεία συμπεριφοράς.