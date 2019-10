Δήμος Παγγαίου: Ενίσχυση της καινοτομίας στον παραθαλάσσιο τουρισμό

Σε υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα ADRION µε τίτλο IN.TO.CLU.B προέβη ο Δήμος Παγγαίου. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται ως Clustering for innovation: supporting the development of innovative blue value chains around the coastal tourism sector in the ADRION area, αφορά στη δημιουργία ομάδας καινοτομίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης αλυσίδων γαλάζιας αξίας, γύρω από τον παραθαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή Adrion.

Ειδικότερα, ο ∆ήµος Παγγαίου θα συµµετάσχει ως εταίρος σε έργο γαλάζιας ανάπτυξης, µε ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα του παραθαλάσσιου τουρισµού και βελτίωση των ικανοτήτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην προώθηση ανάπτυξης και θέσεων.

Η γαλάζια οικονοµία, αντιπροσωπεύει µία σηµαντική ευκαιρία ανάπτυξης για την επιλέξιµη περιοχή, µε παραθαλάσσιο τουρισµό, δράσεις αναψυχής στη θάλασσα και καταδυτικό τουρισµό.

Εξάλλου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση , στον συγκεκριμένο τομέα απασχολούνται περίπου 2.4εκ. εργαζόµενοι. Ο τουρισµός γενικότερα είναι από τους πλέον σηµαντικούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας στην επιλέξιµη περιοχή, εµπλέκοντας ένα εύρος υπηρεσιών.

Η καινοτοµία και οι διατοµεακές συνέργειες είναι απαραίτητες για την αναβάθµιση του δυναµικού της γαλάζιας οικονοµίας για την ώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και τον περιορισµό των περιφερειακών ανισοτήτων.

Επιπλέον, στον τοµέα του τουρισµού υπάρχουν προκλήσεις που µπορούν να περιορίσουν την αειφορική ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπως η εποχικότητα και ο µαζικός τουρισµός µε τον αντίστοιχο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την αποδόµηση των πόρων.

Το έργο In.To.CLUB. στοχεύει στην ώθηση, της καινοτοµίας στη γαλάζια οικονοµία, µε την υποστήριξη της ανάπτυξης οµάδων ενδιαφερόµενων µερών γύρω από τον παραθαλάσσιο τουρισµό και τον τουρισµό θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ως τοµέα µακροπεριφερειακού ενδιαφέροντος για τη γαλάζια οικονοµία και τη βελτίωση των ικανοτήτων των ενασχολούµενων στελεχών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην προώθηση της αειφορικής ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης.

Μέσω του ανωτέρω έργου, αναμένεται να αναπτυχθεί ένας Άτλας Γαλάζιας Ανάπτυξης που θα περιλαµβάνει τις αλυσίδες αξίας οι οποίες συνδέονται µε τη θάλασσα και τον τοµέα του παραθαλάσσιου τουρισµού, ενώ παράλληλα θα προτείνονται δυνατές συνέργειες και δυνατότητες συνεργασιών (clustering) θάλασσας και ξηράς.

Στο πλαίσιο του έργου, θα σχεδιαστούν πιλοτικές δράσεις συνεργασίας σε κάθε χώρα και θα ενισχυθούν οι ικανότητες των δηµόσιων, τοπικών αρχών και των στοχευµένων ιδιωτικών εµπλεκοµένων µερών, στο σχεδιασµό, τη διαχείριση και το συντονισµό των οµάδων καινοτοµίας. Επιπλέον, θα διαµορφωθεί ένα υπερ-cluster για τη διασφάλιση της διεθνούς συνεργασίας και συντονισµού των clusters γαλάζιου τουρισµού στην επιλέξιµη περιοχή.

Τέλος, στο σχήµα, εκτός από τον επικεφαλής εταίρο Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani” και το ∆ήµο Παγγαίου, θα εµπλακούν και φορείς από το σύνολο της επιλέξιµης περιοχής, ήτοι από την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Σλοβενία.