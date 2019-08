Γάλλος blogger υμνεί την Πάρο

Μαγεμένος από το μοναδικό τοπίο της Πάρου ο Γάλλος φωτογράφος και blogger Vincent δημοσίευσε τον Ιούλιο σειρά φωτογραφιών από το νησί με πληροφορίες και λεπτομέρειες για την ποικιλομορφία του τουριστικού προϊόντος.

Με τίτλο «The best things to do in Paros» απαριθμεί και περιγράφει στην πεντάγλωσση ιστοσελίδα του τα δέκα κυριότερα σημεία του νησιού.