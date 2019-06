Διαγωνισμός: Ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσων μαζικής μεταφοράς στη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκήρυξε διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου Investment.

To έργο Investment, Innovative e-services and tools for boosting tourist economy and multimodal public transportation, συνολικού προϋπολογισμού 35.000 ευρώ, έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής καινοτομικών υπηρεσιών, που θα διευκολύνει τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού, τουρίστες και πολίτες, σε σημεία ενδιαφέροντος και τουριστικά αξιοθέατα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας, με τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ειδικότερα, το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις συνδυασμένης χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς τα ιδιαίτερα και αξιόλογα αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας , όπως είναι για παράδειγμα Ολυμπία και Ostuni, τα οποία βρίσκονται κατά μήκος βασικών τουριστικών διαδρόμων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αναμένεται να αποβεί πολλαπλά χρήσιμη σε τουρίστες και πολίτες, καθώς θα προσφέρει για πρώτη φορά υπηρεσίες και λύσεις συνδυασμού δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς προς τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα των δύο Περιφερειών, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Επίσης, αναμένεται να αποβεί πολλαπλά χρήσιμη στους φορείς ΜΜΜ των δύο Περιφερειών, τουριστικά γραφεία και πράκτορες, προκειμένου να οργανώσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους προς το κοινό και τους πελάτες τους. Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για τα ΜΜΜ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συλλογή δεδομένων για τα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9η Ιουλίου και ώρα 15.00’, ενώ η εγγύηση ορίστηκε σε ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ.