4ο Φεστιβάλ Γλυπτικής στην άμμο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου

Ανθρώπινες φιγούρες, αστερίες, ψάρια αλλά και κάστρα, αναμένεται να «αναδυθούν» σε λίγες ημέρες από την άμμο στην παραλία της Αμμουδάρας, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Επαγγελματικής Γλυπτικής στην άμμο, που τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Μαλεβιζίου και έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ θα ξεκινήσει στη 1 και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ο εγκιβωτισμός της άμμου σε τέσσερα σημεία της Αμμουδάρας και οι καλλιτέχνες θα ανέβουν στις σκαλωσιές την 1η Ιουνίου. Οι μορφές των έργων θα αρχίσουν να εμφανίζονται από τις 5 του μηνός. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον πολιτιστικό σύλλογο Μονής Μαλεβιζίου, με συντονιστή τον γλύπτη Μανώλη Χαρκούτση. Επίσης, θα πάρουν μέρος οι καλλιτέχνες Λήδα Παυλή, Αμαλία Φλώρου, Αντώνης Πετράκης και Στρατής Καβαρνός.

Για μια ακόμα χρονιά, το φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένο στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση με κεντρικό μήνυμα «Δεν το βάζω κάτω! Καθαρές θάλασσες! Καθαρές παραλίες!». Ένα μήνυμα το οποίο από πέρυσι έχει υιοθετήσει ο Δήμος Μαλεβιζίου και το προβάλλει μάλιστα μέσα από τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι καλλιτέχνες με τα γλυπτά τους στο φεστιβάλ θα στείλουν έντονο φιλοπεριβαλλοντικό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς αναμένεται να γίνουν και φέτος εκτενή αφιερώματα από τα τοπικά, τα αθηναϊκά αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα εφήμερα έργα τέχνης από άμμο αναμένεται, εκτός απροόπτου, να παραμείνουν στην παραλία της Αμμουδάρας μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αποτελώντας μοναδικά αξιοθέατα, ενώ οι εικόνες τους θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο από τις αναρτήσεις κατοίκων και επισκεπτών του δήμου Μαλεβιζίου και κυρίως της Αμμουδάρας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Από την Αμμουδάρα, στέλνουμε για 4η συνεχόμενη χρονιά ισχυρά μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο μέσα από την δουλειά του εξαιρετικού Μανώλη Χαρκούτη και των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Προσκαλώ όλον τον κόσμο να έρθει στην Αμμουδάρα, να θαυμάσει τον τρόπο δουλειάς των εξαιρετικών καλλιτεχνών και – γιατί όχι – να προσπαθήσει να φτιάξει ο καθένας το δικό του γλυπτό στην άμμο, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο σε μια γιορτή για το περιβάλλον. Θα ήθελα επίσης για μια ακόμα φορά, να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κώστα Φασουλάκη, οι οποίοι υποστηρίζουν αποτελεσματικά αυτόν τον θεσμό που προβάλει το Μαλεβίζι και την Κρήτη ολόκληρη σε όλο τον κόσμο».

«Με ιμάντα την τέχνη της Γλυπτικής, η Κρήτη στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος» επισημαίνει από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κώστας Φασουλάκης που εύχεται καλή επιτυχία στους καλλιτέχνες και όλους τους συντελεστές του φεστιβάλ.

