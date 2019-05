Συνεδριακός τουρισμός: Στην 16η θέση η Αθήνα στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Δύο σκαλοπάτια πιο ψηλά ανεβαίνει η Αθήνα στην ευρωπαϊκή κατάταξη προορισμών για Συνέδρια Ενώσεων και Οργανισμών για το 2018. Κατατάσσεται πλέον στην 16η θέση από την 18η στην οποία βρισκόταν το 2017, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της επίσημης ετήσιας Έκθεσης του Διεθνούς Συνδέσμου Συνεδρίων (International Congress and Convention Association-ICCA).

Η επιτυχία της ανόδου μέσα στη σημαντική λίστα των 20 κορυφαίων συνεδριακών προορισμών της Ευρώπης, ενισχύεται από το This is Athens & Partners, που αποτελεί μία σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η διάκριση αυτή, έρχεται σε μία περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πτώση στην αγορά διοργάνωσης συνεδρίων, με την Ασία στον αντίποδα, να κερδίζει -τα τελευταία χρόνια- σημαντικό έδαφος. Σε αυτό το υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι αξιοσημείωτο ότι η Αθήνα μέσω του This is Athens-Convention and Visitors Bureau (Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του δήμου Αθηναίων), κατάφερε να καταγράψει αύξηση ύψους 11% στον αριθμό συνεδρίων που φιλοξενήθηκαν στην πόλη μέσα στο 2018, την ίδια ώρα που 20 από τις κορυφαίες πόλεις στην αγορά της διοργάνωσης συνεδρίων, παρουσίασαν πτωτικά ποσοστά, συγκριτικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης Έκθεσης. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα πλέον κατέχει την 25η θέση, γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο αριθμό συνεδρίων που τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2018 η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξένησε συνολικά 90 συνέδρια Ενώσεων και Οργανισμών με τον αριθμό των συνέδρων να φθάνει περίπου τους 37.000 σύμφωνα με την επίσημη Έκθεση. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε 65 εκατ. ευρώ δυναμικά έσοδα για την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο ότι ένας σύνεδρος που επισκέπτεται την πόλη δαπανά κατά μέσο όρο 1.760 ευρώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτήν, βάσει των στατιστικών στοιχείων της ICCA. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού συνεδρίων κατά τους μήνες εκτός τουριστικής περιόδου (Νοέμβριος-Μάρτιος), όπως καταγράφηκε την τελευταία διετία.

Η προσπάθεια για την ανάδειξη της Αθήνας σε αυτόνομο προορισμό για επισκέπτες και κορυφαία επιλογή για διεθνή Συνέδρια, εντάσσεται μεταξύ άλλων, στο συνολικότερο αναπτυξιακό πλάνο του This is Athens & Partners.

«Η Αθήνα έχει κάθε λόγο να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του This is Athens & Partners, κ. Αλέξης Γαληνός. «Η πόλη έχει φιλοξενήσει μία σειρά από συνέδρια και εκδηλώσεις κάθε κλίμακας που υπογραμμίζουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και επαγγελματισμού της. Προβλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και εργαζόμαστε ομαδικά για την υποστήριξη της οικονομίας των επισκεπτών με τρόπο ουσιαστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Το This is Athens & Partners, που αποτελεί τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που ενεργοποίησε ο δήμος Αθηναίων, υλοποιεί έργα που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτή την περίοδο στην Αθήνα, μία σειρά από μεγάλης κλίμακας έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεχόμαστε την προσέγγιση σημαντικών ενδιαφερομένων που επενδύουν τόσο στη φιλοξενία όσο και στις πολύπλευρες δυνατότητες της πόλης», τονίζει ο ίδιος.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τη Σύμπραξη This is Athens & Partners, ενεργοποίησε ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, την AEGEAN, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη ΛΑΜΨΑ Α.Ε., τη Lamda Development και την Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων με στόχο την προώθηση της πόλης στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Το πλάνο του This is Athens & Partners, χωρίζεται σε τρεις άξονες: Την Ανάπτυξη του Προορισμού που υλοποιείται μέσω του πιλοτικού προγράμματος POLIS για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Τη Διαχείριση του Προορισμού μέσω του προγράμματος περιηγήσεων This is Athens-With a Local από Αθηναίους εθελοντές, αλλά και της 12μηνης λειτουργίας δύο Info Points στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Πλατεία Συντάγματος. Την Προώθηση του Προορισμού μέσω της καμπάνιας This is Athens. One City. Never Ending Stories και του νέου δυναμικού Portal που επανασχεδιάζεται και απευθύνεται στους δεινητικούς επισκέπτες της Αθήνας. Στον ίδιο άξονα, υλοποιείται σειρά δράσεων, όπως το 7o κατά σειρά διεθνές workshop Travel Trade Athens για τους επαγγελματίες του Τουρισμού που διοργανώνεται από το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αθήνας.