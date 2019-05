Σουηδικό reality στην Ερμιονίδα

Στην Ερμιόνη καταφθάνει για γυρίσματα η σουηδική έκδοση του reality σχέσεων Ex on the Beach, η οποία θα παραμείνει στην περιοχή έως και τις 31 Ιουλίου.

Το τηλεοπτικό reality ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώνοντας έως σήμερα 9 κύκλους. Μάλιστα, ο 6ος κύκλος γυρίστηκε το 2017 στην Κρήτη. Ακολούθησαν η Αμερική, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Ρωσία και τέλος η δωδέκατη χώρα προβολής, η Σουηδία. Η εκπομπή ακολουθεί μια ομάδα νέων στις καλύτερες διακοπές της ζωής τους: Όμορφες τοποθεσίες, παραλίες, περιπέτειες και πολλή διασκέδαση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στα οποία εστιάζει ο φακός.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η τηλεοπτική σειρά θα προβάλει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ομορφιά της περιοχής αλλά και της χώρας εν γένει, προβάλλοντάς την διεθνώς, ως πόλο κινηματογραφικού και τουριστικού προορισμού. Για το λόγο αυτό, ο δήμος Ερμιονίδας παρείχε και την άδεια για τη διεξαγωγή των γυρισμάτων.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση της reality σειράς Ex on the Beach, είναι παραγωγή της σουηδικής τηλεόρασης Meter Television και της δανέζικης εταιρίας Metronome Productions, οι οποίες ανήκουν στην Endemol Shine Group, διαχειρίστρια 120 εταιριών παραγωγής σε 23 αγορές.