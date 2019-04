Υδάτινο Φεστιβάλ στο Γεωπάρκο Νερού στη Δράμα

Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής του, ο Δήμος Δράμας θα διοργανώσει τον προσεχή Αύγουστο ένα υδάτινο πολιτιστικό και μουσικό φεστιβάλ στο Γεωπάρκο Νερού. Η ανωτέρω δράση, συνδυασμένη και με άλλες ενέργειες προβολής όπως η διεξαγωγή συνεδρίου και η επικοινωνία του Γεωπάρκου στα μέσα ενημέρωσης, αφορά στο έργο Διασυνοριακό ΓεωΠάρκο Νερού – CB Water Geopark: Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area , συνολικού προϋπολογισμού 608.731 ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 και ο Δήμος Δράμας έχει τον ρόλο του επικεφαλής εταίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο έργο της εδαφικής συνεργασίας που εγκρίθηκε και υλοποιείται για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Γεωπάρκου ανάδειξης της κοινής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους του υδάτινου στοιχείου, στην περιοχή της Δράμας από την πλευρά της Ελλάδος και του Δήμου Hadzidimovo και της επαρχίας Smolyan από την πλευρά της Βουλγαρίας.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης και της διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η δημιουργία του Geopark θα καθορίσει 4 γεωτόπους, οι οποίοι είναι εδάφη με ειδικά γεωφυσικά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με υδατορεύματα.

Με την ολοκλήρωση του έργου ενισχύεται η προστασία του περιβάλλοντος και προάγεται ο θεματικός τουρισμός σε περιοχές των εμπλεκόμενων φορέων. Το εταιρικό σχήμα είναι: Δήμος Δράμας – επικεφαλής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού- εταίρος, Δήμος Hadjidimovo - εταίρος, Ορεινό Κέντρο Αειφόρου Ανάπτυξης (Center for Sustainable Development of the Mountain) - εταίρος.