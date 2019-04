Δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελευσίνα και Μύκονο

Σε δράσεις τουριστικής προβολής προβαίνουν οι δήμοι Ελευσίνας και Μυκόνου.

Ειδικότερα, στις 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα, σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Elefsina, ημερίδα με θέμα «Ελευσίνα & τουριστική ανάπτυξη & προβολή της Δυτ. Αττικής».

Η ημερίδα έχει ως αντικείμενο το Αναλυτικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Τουριστική Προβολή, που συνδυάζει ολιστική αντίληψη και εξειδικευμένο σχέδιο δράσεων και που αφορά και όλους τους Δήμους της Αττικής – από την Πεντέλη ως την Ελευσίνα, την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ελευσίνας και την Περιφέρεια Αττικής.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυκόνου προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια της ανάδειξης των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, αποφάσισε την αγορά 300 αντιτύπων του νέου βιβλίου The Kopanisti Cheese Of Mykonos -The past, the Future, and 43 recipes που αφορά την Κοπανιστή της Μυκόνου στην Αγγλική του έκδοση.

Πρόκειται για μία προσεγμένη έκδοση η οποία περιλαμβάνει ερευνητική εργασία για την Κοπανιστή, την Κτηνοτροφία και την Τυροκομία της Μυκόνου, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 43 συνταγές. Ανάμεσά τους 2 παραδοσιακές και 41 σύγχρονες, από οικιακούς μάγειρες και από κορυφαίους Έλληνες σεφ, δημοσιογράφους και bloggers. Οι συνταγές και η ερευνητική εργασία συμβάλουν στην γνωριμία του διεθνούς κοινού με την Κοπανιστή.