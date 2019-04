Πώς το This is Athens & Partners προωθεί τον τουρισμό της Αθήνας

Με κοινό όραμα την ανάπτυξη της Αθήνας και την διατήρησή της ως κορυφαίου προορισμού, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης υποδέχθηκε τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου του This is Athens & Partners και συνεδρίασαν για πρώτη φορά, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου της Αθήνας, εξετάζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί πέντε μήνες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (1/11/2018).

Στην συνεδρίαση οι αρχικοί εταίροι του This is Athens, ο δήμος Αθηναίων, η AEGEAN και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχθηκαν πανηγυρικά τα νέα μέλη του, που είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε, η Λάμψα Α.Ε. και η Lamda Development, και που, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, συγκροτούν πλέον το This is Athens & Partners.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Δρ. Γιάννης Παράσχης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος της Ιονικής Ξενοδοχειακής Α.Ε. κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Λάμψα Α.Ε. κ. Τάσος Χωμενίδης, ο διευθυντής εταιρικών σχέσεων της Lamda Development κ. Δημήτρης Καραστογιάννης, η πρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) διευθύντρια του Γραφείου Δημάρχου Αθηναίων κυρία Μαρία Λογοθέτη, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ κ. Αλέξης Γαληνός και η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece κυρία Ιωάννα Δρέττα.

«To This is Athens & Partners, είναι μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μια συνεργασία – πρότυπο με την οποία ο δήμος Αθηναίων αθροίζει δυνάμεις με δυναμικούς εταίρους για να προωθήσει την Αθήνα ως προορισμό» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, σημειώνοντας ότι «η ενίσχυση της συμμαχίας αυτής με τους νέους εταίρους δημιουργεί την αισιοδοξία για ακόμη ευρύτερες συνεργασίες».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στους τρεις άξονες του αναπτυξιακού πλάνου, ύψους 15 εκατ. ευρώ, κατά την πρώτη φάση της υλοποίησής του: