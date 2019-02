Προώθηση της Χαλκιδικής σε Βέλγιο - Σουηδία - Ισραήλ

Σε 3 διαφορετικές αγορές στόχευσε ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής την εβδομάδα που πέρασε, με τα αποτελέσματα να είναι άκρως ικανοποιητικά για την Χαλκιδική.

* Συγκεκριμένα από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου ο ΤΟΧ συμμετείχε με δικό του stand στην έκθεση Salon Des Vacances των Βρυξελλών. Το ενδιαφέρον των Βέλγων επισκεπτών για τις μοναδικές ομορφιές της Χαλκιδικής ήταν πολύ μεγάλο και το πληροφοριακό υλικό έγινε ανάρπαστο. Ειδικότερα τα περιπατητικά μονοπάτια, οι εξαιρετικές παραλίες, οι αρχαιολογικοί χώροι αλλά και η γαστρονομία μας ήταν μερικά από αυτά που ξεχώρισαν.

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την δυνατότητα να γευτούν μερικά από τα τοπικά μας προϊόντα τα οποία έστειλε για τον σκοπό αυτό το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, να κερδίσουν δωρεάν διακοπές και στη Χαλκιδική μετά από κλήρωση του γραφείου του ΕΟΤ Κάτω Χωρών και να περιηγηθούν νοερά στην περιοχή μας μέσα από τα βίντεο και την παρουσίαση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Η Βέλγικη αγορά είναι συνεχώς αυξανόμενη την τελευταία 3ετία μετά από πολλές προσπάθειες και συνεργασίες του ΤΟΧ. Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία για το 2017 ήταν 50.662 ενώ για το 2018 αυξήθηκαν κατά 9%, φθάνοντας τις 55.260 που αφορούν κυρίως τη Χαλκιδική.

Τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής εκπροσώπησε ο Διευθυντής του ΤΟΧ κ. Γιώργος Μπρουτζάς, ο οποίος είχε συναντήσεις με εκπροσώπους Tour Operator, δημοσιογράφους και blogger. Συγκεκριμένα με την Kim Vergauwe από το Transeurope που συνεργάζεται για πρώτη φορά με luxury ξενοδοχεία της Χαλκιδικής συζήτησαν την δυνατότητα διαφήμισης από κοινού του προορισμού μας στην αγορά του Βελγίου καθώς επίσης και την πραγματοποίηση fam trip και ενός workshop για την παρουσίαση της Χαλκιδικής σε 60 περίπου travel agents.

Με τον Jürgen Mullie από τον Thomas Cook Βελγίου συζητήθηκε ένα πλάνο για joint-marketing campaign για την προώθηση της Χαλκιδικής.

Με τον Michel Drovak από το voyage-velo.com και τον Jurgen Cappuyns από το Brightfish συμφωνήθηκε μέσα στο Μάιο να πραγματοποιήσουν press trip στην Χαλκιδική.

Το περίπτερο της Χαλκιδικής επισκέφθηκαν μεταξύ άλλων η Πρέσβης της Ελλάδας στις Βρυξέλλες αξιότιμη κα. Ελευθερία Γαλαθιανάκη, η Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά και η πρώην Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης κα. Κατερίνα Νοτοπούλου.

Τεράστια ήταν η συμβολή της Διευθύντριας του γραφείου του ΕΟΤ Κάτω Χωρών κας Ελένης Σκαρβέλη για το κλείσιμο των ραντεβού και την συνολική βοήθεια και συμπαράσταση στην προβολή της Χαλκιδικής.

* Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Χαλκιδική ήταν από τους μεγάλους νικητές στα βραβεία Greek Travel Awards που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στις 14 Φεβρουαρίου στο εντυπωσιακό Δημαρχείο της Στοκχόλμης στην αίθουσα Golden Hall. Η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας απέσπασε 4 συνολικά βραβεία στις κατηγορίες «Καλύτερος προορισμός περιπέτειας» (Best Adventure Destination), «Καλύτερης Περιφέρειας (Best Region), «Καλύτερος γαστρονομικός προορισμός» και «Kαλύτερος προορισμός για οικογένειες (Best Family Destination)».

Σε μία εξαιρετική βραδιά που πλημμύριζε Ελλάδα, δε θα μπορούσε να λείπει η Χαλκιδική, η οποία -τα τελευταία χρόνια- βλέπει τις αφίξεις από τις Σκανδιναβικές χώρες να αυξάνονται και τους Σουηδούς να «ανακαλύπτουν» ένα καινούριο προορισμό που προσφέρει ηρεμία, εξωτικές παραλίες σε συνδυασμό με τον πλούσιο πολιτισμό της και τις δραστηριότητες στη φύση.

Την επόμενη μέρα, η Χαλκιδική συμμετείχε και στο 2ο Tourism Forum που πραγματοποιήθηκε στο World Trade Centre της Στοκχόλμης φιλοξενούμενη στο περίπτερο της ΠΚΜ, όπου πραγματοποίησε προ-καθορισμένες συναντήσεις με τουριστικά γραφεία της Σουηδίας παρουσιάζοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προορισμού.

Η προσπάθεια για άνοδο των αφίξεων συνεχίζεται παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν σε σχέση με τις πτήσεις αλλά και με την κινητικότητα των Σουηδών προς την νησιωτική Ελλάδα.

* Τέλος ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής συμμετείχε για δεύτερη φορά στην έκθεση ΙΜΤΜ 2019 στο Τελ Αβίβ που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Οι Ισραηλινοί είναι μία ανερχόμενη αγορά για την περιοχή μας κυρίως λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουν για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το 2017 σύμφωνα με τα στατιστικά του αεροδρομίου Μακεδονία, είχαμε 27.894 αφίξεις ενώ το 2018 εκτοξεύτηκαν στις 60.695 και αφορούν κυρίως την αγορά της Θεσσαλονίκης. Η ζήτηση για το 2019 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την Χαλκιδική η οποία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των προκρατήσεων θα έχει μία αύξηση 10%. Τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής εκπροσώπησε ο Διευθυντής του ΤΟΧ κ. Γεώργιος Μπρουτζάς ο οποίος συναντήθηκε με Tour Operator, δημοσιογράφους και blogger από το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα με το Διευθυντικό Στέλεχος του Flying Carpet, Amir Palant και τους συνεργάτες του επιβεβαίωσαν την ανοδική ζήτηση του προορισμού μας. Επίσης έγιναν επαφές με τουριστικά γραφεία που προωθούν οικογενειακές διακοπές όπως το Netta - Travel in Style και γραφεία που προωθούν κυρίως εκδρομές όπως το Shainfeld Tours.

Σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Ισραήλ και τον προϊστάμενο του γραφείου κ. Χάρη Καλπίδη συμφωνήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για ένα μεγάλο fam trip που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου στη Χαλκιδική.