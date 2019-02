Greek Travel Awards στη Στοκχόλμη: Δείτε ποιοι είναι οι αγαπημένοι προορισμοί των Σκανδιναβών στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε με μία υπέρλαμπρη τελετή η απονομή των πρώτων βραβείων GREEK TRAVEL AWARDS στην Στοκχόλμη, στις 14 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης στην αίθουσα Golden Hall, με πρωταγωνιστές τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και ξενοδοχεία της χώρας. Ιδιαίτερα τιμητική παρουσία στα βραβεία είχαν ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Σουηδία, κ Δημήτριος Τουλούπας, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του ΕΟΤ - ο Χρυσός Χορηγός των βραβείων, όπως ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κ. Γιάννης Γούλιος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ κ. Πέτρος Σαγάνας, και ο Αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας & Βαλτικής κ. Παύλος Μούρμας.

Οικοδέσποινα της εκδήλωσης ήταν η κα Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, βραβευμένη και διεθνώς καταξιωμένη δημοσιογράφος, συγγραφέας και παρουσιάστρια, ενώ από την τουριστική βιομηχανία της Σουηδίας βραβεία έδωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους εκπροσώπους και στελέχη των μεγαλύτερων tour operators όπως η κα Nina Hornewall, εμπορική διευθύντρια και αντιπρόεδρος Apollo Travel Group, ο Tommy Serban, Head of Product TUI, ο Steffen Hansen, Senior Product Manager TUI, κα.

Τα GREEK TRAVEL AWARDS είναι τα πρώτα και μοναδικά βραβεία για τον ελληνικό τουρισμό στην Σκανδιναβία, όπου Σουηδοί, Νορβηγοί και Δανοί επισκέπτες ψήφισαν και επιβράβευσαν τους αγαπημένους τους προορισμούς και καταλύματα ανά την Ελλάδα. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν και προσμετρήθηκαν κατά το 50% της συνολικής βαθμολογίας με έγκυρες ψήφους 8.120 Σουηδοί, 2.500 Δανοί και 4.250 Νορβηγοί. Για το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας οι ψήφοι δόθηκαν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, από τους κ Τάκη Φιλιππόπουλο, Πρόεδρος της επιτροπής, πρώην εμπορικός διευθυντής του tour operator Apollo και πρώην αντιπρόεδρος του tour operator Kuoni, ο Panos Papadopoulos, CEO PANOS EMPORIO AB, Martin Ahlberg, CEO Finesse Promotions, Loizos Papadopoulos, Owner FONTANA FOOD AB, Dr. Fedon Alexander Lindberg, MD – Specialist in Internal Medicine and Nutrition, Dr. Lindberg’s Clinic Oslo, Tobias Bestelid, πρώην αρχισυντάκτης Travel Magazine Vagabond και συγγραφέας, Kostas Poulopoulos, ιδρυτής και design director SquareOne Company, David Kurtz, Magazinet Reis & Travel News Norway, Sales & Marketing Manager Media Digital AS.

Το βραβείο των GREEK TRAVEL AWARDS απεικονίζει την Εστία, τη δύναμη και ψυχή της Ελλάδας. Η θεά πίσω από τους θεούς. Το αρχετυπικό σύμβολο της Ελληνικής φιλοξενίας. Το σύμβολο της αφιέρωσης και της προσφοράς. Διατηρεί αναμμένη την φλόγα της φιλοξενίας από τα αρχεία χρόνια και για πάντα. Η «Φιλοξενία», σε Γραμμική Β, γίνεται μέρος του βραβείου. Ένα βραβείο, ζωντανό κομμάτι της Ελλάδας.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Golden Hall του Δημαρχείου της Στοκχόλμης παρουσία είχαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι προορισμοί και καταλύματα ανά την Ελλάδα, καθώς και σημαντικά στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας της Σουηδίας και της Σκανδιναβίας.

Τιμητικά βραβεία για την προσφορά τους στην Ελλάδα απονεμήθηκαν στον κ Τάκη Φιλιππόπουλο, πρώην εμπορικός διευθυντής του tour operator Apollo και πρώην αντιπρόεδρος του tour operator Kuoni, στον κ Φρίξο Παπαδόπουλο, ιδρυτής της FONTANA AB, στην Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης, και στο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η διακεκριμένη ορχήστρα και χορωδία ΟΡΦΕΑΣ, παρουσία 37 μελών της, μουσικών και ερμηνευτών, παρουσίασαν ένα εξαίρετο ρεπερτόριο μεγάλων Ελλήνων ποιητών και συνθετών όπως Ελύτη, Ρίτσου, Θεοδωράκη, Χατζηδάκι, κα.

Η διοργάνωση των επόμενων GREEK TRAVEL AWARDS για την Σκανδιναβία για τον Φεβρουάριο 2020 θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Μεγάλος χορηγός, Gold Sponsor, των GREEK TRAVEL AWARDS είναι ο ΕΟΤ.

Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, του ΣΕΤΕ, της FedHATTA, του ΞΕΕ και του ΠΟΞ.

Η διοργανώτρια εταιρία των GREEK TRAVEL AWARDS είναι η North Events.

Tα βραβεία

Προορισμοί

Περιφέρεια Κρήτης

Gold Award Winner

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Silver Award Winner

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Bronze Award Winner

Καλύτεροι πράσινοι και οικολογικοί προορισμοί

Αλόνησσος

Gold Award Winner

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

REGION OF CENTRAL MACEDONIA Silver Award Winner

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

Bronze Award Winner

Καλύτεροι προορισμοί παραλίας

Σκιάθος

Gold Award Winner

Σάμος

Silver Award Winner

Δήμος Μαλεβιζίου

Bronze Award Winner

Καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί

Περιφέρεια Κρήτης

Gold Award Winner

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Silver Award Winner

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Bronze Award Winner

Καλύτεροι νησιωτικοί προρισμοί

Σάμος

Gold Award Winner

Ρόδος

Silver Award Winner

Σκιάθος

Bronze Award Winner

Καλύτεροι πολιτιστικοί προορισμοί

Δήμος Ρεθύμνου

Gold Award Winner

Ρόδος

Silver Award Winner

Δήμος Μαλεβιζίου

Bronze Award Winner

Καλύτεροι προορισμοί για τουρισμό περιπέτειας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Gold Award Winner

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Silver Award Winner

Περιφέρεια Κρήτης

Bronze Award Winner

Καλύτεροι Life & Sports προορισμοί

Δήμος Χερσονήσου

Gold Award Winner

Ρόδος

Silver Award Winner

Δήμος Ιστιαίας -Αιδηψού

Bronze Award Winner

Καλύτεροι προορισμοί πόλης

Δήμος Ηρακλείου

Gold Award Winner

Ρόδος

Silver Award Winner

Δήμος Ρεθύμνου

Bronze Award Winner

Καλύτεροι προορισμοί για οικογένειες

Ρόδος

Gold Award Winner

Δήμος Χερσονήσου

Silver Award Winner

Δήμος Ρεθύμνου

Bronze Award Winner