Αξιοποίηση των σπηλαίων στην Προσοτσάνη Δράμας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης Δράμας, ενέκρινε τη συμμετοχή της στην υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός, προώθηση και αξιοποίηση των σπηλαίων-Modernization, promotion and exploitation of caves – My Caves ως εταίρου στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το εν λόγω έργο, διαπιστώνει τον σημαντικό αριθμό σημαντικών φυσικών οικοτόπων και την ύπαρξη διαφόρων τοποθεσιών ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής σημασίας που συναντώνται στη διασυνοριακή περιοχή. Επίσης, τα σπήλαια αποτελούν ένα μοναδικό και ευάλωτο τμήμα της φυσικής και αρχαιολογικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα αποτελούν τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής.

Τα σπήλαια συνθέτουν επίσης έναν πολύτιμο επιστημονικό πόρο, που αποδεικνύει την ανθρώπινη πολιτιστική αλλαγή και την ανάπτυξη του τοπίου καθώς και τις αλλαγές στο κλίμα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται η έλλειψη σχεδιασμού και η εφαρμογή δράσεων που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητά των σπηλαίων και θα προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως, η κύρια πορεία δράσης στη διαδικασία ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή, κατευθύνθηκε στην κατασκευή υποδομών. Έτσι, ο κύριος στόχος του έργου, είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων υψηλής ποιότητας και σύγχρονου εξοπλισμού, ώστε να καταστούν οι σπηλιές της διασυνοριακής περιοχής ελκυστικές για τους τουριστικούς προορισμούς. Με αυτό τον τρόπο, το έργο θα καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στάσιμες αναπτυξιακές τάσεις και οι χαμηλές προκλήσεις στον τομέα της τουριστικής ικανότητας που επικρατούν σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων και ενεργειών, ώστε μέσα από την επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσης, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και τις κοινές δράσεις, οι δύο χώρες να συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας των σπηλαίων στην διασυνοριακή περιοχή από περισσότερους τουρίστες, αλλά και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν τη σημασία της διατήρησης των σπηλαίων και τη σημασία τους ως τόπων φυσικής κληρονομιάς και επιστημονικού ενδιαφέροντος στην διασυνοριακή περιοχή.

Για την υλοποίηση του έργου η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης έχει το ρόλο εταίρου, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι οι παρακάτω φορείς:

-Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ως συντονιστής εταίρος

-Η Επιχείρηση Διαχείρισης Σπήλαιο Αλίστράτης Α.Ε.

-Ο Τουριστικός Οργανισμός Karlak της Βουλγαρίας

-Ο Τουριστικός Σύλλογος Rodopeya της Βουλγαρίας

-Το Τεχνικό Κολλέγιο Smolyan του Πανεπιστημίου Plovdiv της Βουλγαρίας. Τέλος, ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στα 839.482,15 ευρώ, εκ των οποίων τα 140.131,85 ευρώ αφορούν στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης.