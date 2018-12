Προβολή της Αττικής στην Ολλανδία και Βέλγιο από την Περιφέρεια

Προγραμματισμένη περιοδεία στην Ολλανδία και το Βέλγιο πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Αττικής, κα Ελένη Δημοπούλου, παρουσιάζοντας στις τουριστικές αγορές των Κάτω Χωρών τις προσφερόμενες δυνατότητες της Αττικής ως πολυδιάστατου συνόλου προορισμών για διακοπές όλο τον χρόνο.

Συγκεκριμένα, στις 10 Δεκεμβρίου 2018 στην Χάγη, με την συνεργασία του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Ολλανδία, κου Δημήτρη Χρονόπουλου, έγινε παρουσίαση της Περιφέρειας Αττικής, ενώπιον σημαντικών τουριστικών παραγόντων από όλη την χώρα, και ακολούθησε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία, μέσα σε εξαιρετικά ευχάριστο κλίμα, με ποιοτικά εδέσματα της ελληνικής κουζίνας και αγαπημένα ακούσματα των μεγάλων μας συνθετών.

Περίπου είκοσι tour operators, δημοσιογράφοι και bloggers εκπροσώπησαν φορείς, όπως το TeVoet, το Griekenland.net, η Misset Horeca, το New Skool Media, το Travelution, το Zonvaart Reizen, το TravMedia, η AEGEAN (UK, Ireland & Benelux), κ.λπ. Ο ίδιος ο Πρέσβης αναφέρθηκε στη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της Αττικής, αλλά και στη ζωντανή σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που τη χαρακτηρίζει, ενώ η κα Δημοπούλου απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφερειάρχου Αττικής, κας Ρένας Δούρου, τονίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική του Tουρισμού στην Περιφέρεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων.

Στη συνέχεια, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, κα Αθηνά Κολυβά, και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Προβολής, κα Μαρία Παντελούς, ανέπτυξαν τα χαρακτηριστικά των ώριμων τουριστικών προϊόντων, που διαχέονται σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής, και ακολούθως διενεμήθη στους καλεσμένους ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό.

Μια δεύτερη βραδιά παρουσίασης, σε ανάλογο κλίμα, πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, στην Μπρυζ του Βελγίου, σε γνωστό ελληνικό εστιατόριο της πόλης, όπου περίπου είκοσιπέντε εκπρόσωποι της βελγικής τουριστικής αγοράς (Association of European Journalists in Belgium, Belgian Federation of Tourist Press, The Brussels Chronicle, Essential Greece, World of Travel, Pag Tour, Reiskrant, Travel Bee, Frank Devos Reizen, Luna Travel, travelmagazine.be, AEGEAN (UK, Ireland & Benelux), κ.λπ.) είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους δεκάδες εναλλακτικούς τρόπους διακοπών στην Αττική.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο επικεφαλής του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, κύριος Αναστάσιος Παπαθωμάς, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄.

Οι εισερχόμενοι Ολλανδοί επισκέπτες ανέρχονται σε περίπου ένα εκατομμύριο ετησίως σε όλη την χώρα, και φαίνεται να προτιμούν προορισμούς διακοπών «ηλίου και θάλασσας», καθώς και περιηγητικών διακοπών, προϊόντα που γνώρισαν ότι προσφέρει πλέον σε μεγάλο βαθμό και η Αττική, σε όλη την ακτογραμμή και τα νησιά της. Οι δε Βέλγοι τουρίστες της Ελλάδας είναι περίπου πεντακόσιες χιλιάδες το χρόνο, και έχουν ανάλογες προτιμήσεις.

Όλοι οι επαγγελματίες του Τουρισμού, και από τις δυο αγορές, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αττική Ριβιέρα, για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, αλλά και για την σύγχρονη πολιτιστική μορφή της Αθήνας, εκδηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να συμμετέχουν άμεσα σε θεματικά ταξίδια εξοικείωσης με τον προορισμό μας (fam and press trips).

Η προγραμματισμένη σύντομη περιοδεία υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, χάρη στην αμέριστη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, στους οποίους εκφράζονται θερμές ευχαριστίες, και ειδικότερα στον Πρέσβη της Ελλάδας στην Χάγη, κο Δημήτρη Χρονόπουλο, τη Διευθύντρια του ΕΟΤ Κάτω Χωρών, κα Ελένη Σκαρβέλη, την κα Αγγελική Τζίφα, αλλά και τους φιλόξενους οικοδεσπότες της παρουσίασης στο ελληνικό εστιατόριο της Μπρυζ.