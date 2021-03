HAPCO & DES στη Διεθνή Διαδικτυακή Έκθεση «ITB Berlin - NOW 2021 (Virtual)»

H ΙΤΒ Berlin, η μεγαλύτερη τουριστική Έκθεση στον κόσμο, διεξήχθη σε ψηφιακό περιβάλλον από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου 2021, σε μια πλατφόρμα που προέβλεπε Β2Β συναντήσεις και παρουσιάσεις και ήταν προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής.

Στην έκθεση, που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, συμμετείχε και o HAPCO and DES ως συνεκθέτης στο εικονικό περίπτερo του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), παρουσιάζοντας με σύντομο video όλα τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας (κλιματολογικά, πολιτισμικά, προσβασιμότητας, «value for money» προορισμός κ.α.) μαζί με τις υποδομές για κάθε είδους Συνέδριο, Συνάντηση, Συμπόσιο, καθώς και χώρους μοναδικούς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, με την υπογραφή του brand “All you want is Greece”.

Η έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο αποτελεί το βαρόμετρο της θερινής σαιζόν και αναδεικνύει τις επικρατέστερες τάσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών κάθε χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση είναι για τις Leisure & FIT αγορές και όχι MICE, o HAPCO and DES έλαβε μέρος στην εθνική προσπάθεια προβολής της Ελλάδας και έδωσε δυναμικό παρόν με τη συμμετοχή του στην καμπάνια ALL YOU WANT IS GREECE για στον συνεδριακό τουρισμό.

Την Έκθεση χαιρέτησε ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ενώ την επίσημη παρουσίαση του ψηφιακού περιπτέρου του ΕΟΤ έκαναν με τηλεδιάσκεψη, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης.