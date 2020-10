NET: Η επιβίωση του κλάδου εξαρτάται από ένα κοινό πρωτόκολλο ελέγχων στην Ευρώπη

Το ΝΕΤ (Network for the European Private Sector in Tourism) καλωσορίζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κοινό, ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ελέγχου των ταξιδιωτών και για κοινή αντιμετώπιση στο θέμα της καραντίνας. Αν εφαρμοστεί σωστά, θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και θα επιτρέψει την ανάκαμψη της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε και πάλι εχθές τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την Σύσταση του Συμβουλίου για μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση των περιορισμών στην ελεύθερη μετακίνησης, τονίζοντας την ανάγκη των πολιτών και των επιχειρήσεων για σαφήνεια και προβλεψιμότητα. Οποιαδήποτε εναπομείναντα μέτρα ενδοσυνοριακού ελέγχου θα πρέπει να αρθούν.

Το ΝΕΤ προσβλέπει στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου ελέγχου των ταξιδιωτών, όπως και σε μια κοινή πρακτική εφαρμογής καραντίνας σε όλες τις μορφές μεταφορών. Ο ταξιδιωτικός και τουριστικός κλάδος έχει ανάγκη από αξιόπιστους και αποτελεσματικούς ελέγχους, που θα αντικαταστήσουν τις απαιτήσεις καραντίνας και άλλης μορφής περιορισμούς, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ταξιδιωτική εμπιστοσύνη.

Για να μπορέσουν όμως οι έλεγχοι αυτοί να είναι αποτελεσματικοί, είναι σημαντικό να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

-Επαρκή δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων (tests) σε αεροδρόμια, τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και άλλους σταθμούς, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

-Ανάπτυξη ταχέων και χαμηλού κόστους μεθόδων ελέγχου, όπως τα τεστ αντιγόνου, για τους ασυμπτωματικούς ταξιδιώτες.

-Άρση των απαιτήσεων καραντίνας και περιορισμού μετακινήσεων σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων των τεστ.

-Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών των αποτελεσμάτων των τεστ, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επαναληπτικός έλεγχος κατά την άφιξη.

-Άρση των απαιτήσεων καραντίνας για πρόσωπα χαμηλού προφίλ κινδύνου, όπως:

-Εργαζόμενοι και πληρώματα των μεταφορικών μέσων, που έχουν εκπαιδευτεί στη μείωση του κινδύνου, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγιεινής και βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση από τους Ευρωπαίους μεταφορείς.

-Επαγγελματικά ταξίδια – όταν η παραμονή σε περιοχή κινδύνου διαρκεί λιγότερο από 72 ώρες, λόγω του γεγονότος ότι έχουν επίγνωση του κινδύνου και ελάχιστη επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

-Οργανωμένοι ταξιδιώτες – τα ταξιδιωτικά πακέτα διακοπών είναι οργανωμένα από την αρχή μέχρι το τέλος με αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, ενώ η επαφή τους με τον τοπικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα θέρετρα είναι σημαντικά περιορισμένη.

-Ταξιδιώτες σε τράνζιτ.

-Ψηφιακές λύσεις, όπως για παράδειγμα μια κοινή ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα καταχωρούνται για κάθε ταξιδιώτη οι φόρμες PLF και τα αποτελέσματα των τεστ.

Ο κ. Eric Dresin, Γεν. Γραμματέας του ΝΕΤ, δήλωσε: «Η τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες υιοθέτησης και εφαρμογής πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας σε πολύ σύντομο χρόνο, έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πελατών της. Αλλά όλα αυτά θα είναι μάταια, αν οι πολίτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω διαφορετικών και ασταθών ταξιδιωτικών περιορισμών, όπως οι απαιτήσεις καραντίνας και οι περιορισμοί μετακινήσεων. Τα γρήγορα και οικονομικά τεστ για τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς είναι το κλειδί για την επιβίωση του κλάδου μας».

Το NET είναι ένα δίκτυο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών Συνδέσμων από τον ιδιωτικό τομέα στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Σκοπός του NET είναι η ανάπτυξη κοινών στόχων για την τουριστική βιομηχανία και η συνεργασία με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και με άλλους εταίρους για την επίτευξή τους. Ο τουρισμός έχει κεντρική σημασία για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης. Συνεισφέρει περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχει περίπου 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τα μέλη του συνιστούν την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Η ECTAA εκπροσωπεί περίπου 70,000 τουριστικά γραφεία και tour operators στην Ευρώπη, που προσφέρουν ταξιδιωτικές συμβουλές, υπηρεσίες διοργάνωσης εκδρομών, μεταφορών, διαμονής και πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όπως και συνδυασμό προϊόντων για τα επαγγελματικά ταξίδια και για τα ταξίδια αναψυχής.