Συνάντηση Ευρωπαϊκών Τουριστικών Γραφείων και Tour Operator στην Αθήνα 8 και 9 Οκτωβρίου 2020

Μια εβδομάδα μετά το επιτυχημένο webinar “Tourism of tomorrow: the case of Greece” το οποίο παρακολούθησαν 250 ευρωπαϊκά τουριστικά γραφεία, η ECTAA με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνει τη διοργάνωση της ετήσιας Γενικής της Συνέλευσης στην Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου η οποία θα φιλοξενηθεί από τον ΗΑΤΤΑ και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του ΕΟΤ και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ)».

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και δυσκολίες, όπου το να ταξιδέψει κανείς σε ξένη χώρα είναι τουλάχιστον πολύπλοκο, η ευρωπαϊκή Ένωση των Τουριστικών Γραφείων και των Tour Operator πιστεύει ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να λειτουργήσει στο πλαίσιο της «νέας κανονικότητας». Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, πρέπει να ταξιδεύει, να διασκεδάζει και να ανακαλύπτει. Μετά από εβδομάδες μερικής ή ολικής καραντίνας, η ζήτηση για ταξίδια έδειξε να ανακάμπτει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, εμποδίστηκε όμως, από την εφαρμογή ασταθών και μη συντονισμένων κανονισμών από κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες περιόρισαν την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών τους. Τα επόμενα χρόνια, τα τουριστικά γραφεία και οι tour operator θα πρέπει να συνεχίσουν να καινοτομούν και να προσφέρουν ολότελα διαφορετικούς τρόπους ταξιδιού στους πελάτες τους.

Ο κ. Pawel Niewiadomski, Πρόεδρος της ECTAA δήλωσε: «Η διοργάνωση ασφαλών και αποτελεσματικών επαγγελματικών ταξιδιών ήταν πάντα η ακρογωνιαία λίθος του κλάδου μας». Αυτό είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ σημαντικό, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι. Διοργανώνοντας τη συνάντηση μας στην Αθήνα, ο κλάδος μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: όταν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, είναι απολύτως ασφαλές να ταξιδεύει κανείς. Οι κυβερνήσεις πρέπει να κατανοήσουν αυτά τα απλά δεδομένα έτσι ώστε να υποστηρίξουν την ανάκαμψη του κλάδου.

Από την έναρξη της πανδημίας, η Ευρώπη έχει χάσει περίπου το 10% του ΑΕΠ, επιχειρήσεις κλείνουν, οι άνθρωποι μένουν άνεργοι. Είναι κρίσιμο να επανέλθουν οι οικονομικές δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συναλλάσσονται και να συνάπτουν συμφωνίες. Οι διαδικτυακές συναντήσεις είναι ικανοποιητικές αλλά κάποιες φορές, τα επαγγελματικά ταξίδια είναι απαραίτητα. Η διευκόλυνση των επαγγελματικών ταξιδιών από τις κυβερνήσεις, είναι μια ευκαιρία - που δεν θα τις επιβαρύνει οικονομικά - να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες και μια ευπρόσδεκτη πρόσθετη δραστηριότητα για όλη την ταξιδιωτική αλυσίδα.

Μετά το επιτυχημένο webinar που ασχολήθηκε με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος του τουρισμού τα επόμενα χρόνια και στο οποίο συμμετείχε ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επαγγελματικών φορέων του Τουρισμού, η διοργάνωση της ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης στην Αθήνα, είναι είναι μια ακόμα επιτυχημένη δράση στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον ΕΟΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ECTAA, κ. Eric Drésin, δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι το καλύτερο παράδειγμα όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Είναι εμφανής η θετική δυναμική αυτής της χώρας. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν ταχύτατα και αποτελεσματικά έτσι ώστε οι τουρίστες που την επέλεξαν να μην στερηθούν ούτε την ασφάλεια αλλά ούτε και την ικανοποίηση των διακοπών τους. Άλλοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς προορισμοί θα πρέπει να εμπνευστούν από την Ελλάδα».

Η ECTAA εκπροσωπεί περίπου 70,000 τουριστικά γραφεία και tour operators στην Ευρώπη, που προσφέρουν ταξιδιωτικές συμβουλές, υπηρεσίες διοργάνωσης εκδρομών, μεταφορών, διαμονής και πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες όπως και συνδυασμό προϊόντων για τα επαγγελματικά ταξίδια και για τα ταξίδια αναψυχής.