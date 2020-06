FedHATTA: Ο Χ. Θεοχάρης απαντά στα "καυτά" ζητήματα για τον τουρισμό & τα τ. γραφεία - Τι περιλαμβάνουν τα σχέδια του υπουργείου

«Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τον ελληνικό τουρισμό συντεταγμένα και γρήγορα. Φέτος δεν θα υπάρχει η ζήτηση και οι επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού απλώς θα ανταποκρίνονται σε αυτήν, αλλά, ανάποδα, η ζήτηση θα υπάρξει για όποιον είναι ανοικτός.»

Αυτά επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, σε τηλεδιάσκεψη που είχε την Παρασκευή με τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες (εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού) της Ελλάδας, μέλη του ΗΑΤΤΑ, και σπεσιαλίστες τουρ οπερέιτορ του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, οι οποίοι του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εν όψει του ανοίγματος της χώρας στους διεθνείς τουρίστες μετά την κρίση του Covid-19 και διατύπωσαν τα σχετικά αιτήματα και τις προτάσεις τους.

Η τηλεδιάσκεψη ήταν πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας FedHATTA και συντονίστηκε από τον πρόεδρό της, κ. Λύσανδρο Τσιλίδη, ενώ παρεμβάσεις έκανε και ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Νικόλας Κελαϊδίτης.

Από την πλευρά του κλάδου των τουριστικών γραφείων συμμετείχαν οι κ.κ.: Γιώργος Δήμας (TUI HELLAS - Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Σκανδιναβία, Κάτω Χώρες), Δημήτρης Χαριτίδης (ΤΕΖ TOUR HELLAS - Ρωσία, Ουκρανία, Βαλτικές Χώρες), Γιάννης Παπαδάκης (DTS/DER - Γερμανία, Τσεχία, Σκανδιναβία), Κώστας Μαρκάκης (CRETAΝ HOLIDAYS - Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία), Γιώργος Μασμανίδης (MOUZENIDIS TOURS - Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Βαλκανικές Χώρες), Μιχάλης Βαμιεδάκης (DANAOS TRAVEL - Γερμανία, Τσεχία, Ισραήλ), Χρήστος Μιχαλάκης (GEM TRAVEL - Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ανατολική Ευρώπη, Κρουαζιέρες), Ευριπίδης Σαμαράς (BIG TRAVEL - Ρωσική Αγορά), Τάσος Χατζηλιαμής (DESTINATION ONE - Πολωνία, Τσεχία, Βαλκανικές Χώρες), Σάββας Καμπούρης (TRAVEL EXCHANGE – Γερμανία, Γαλλία, Benelux, Ανατολική Ευρώπη, Ιταλία), Ναπολέων Πάτρας (FIRST TRAVEL - Γερμανία, Ισραήλ, Ρωσία, Αυστρία, Σλοβακία, Ιταλία), Σπύρος Χαλικιόπουλος (CORFU TOURIST SERVICES - Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Τσεχία, Ρωσία), Δημήτρης Διαβάτης (TRAVEL COMPANY - Αγγλία, Ουγγαρία, Σκανδιναβία), Διονύσης Γιαννιώτης (CORFU CONNECT - Αγγλία, Σκανδιναβία), Ανδρέας Λύχνος (SUPER TRAVEL - Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία), Μάρκος Σπυρομήλιος (SIVA TRAVEL - ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική), Αριστείδης Τσαλδάρης (HORIZON TOURS - MICE από ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη), Γιάννης Ψωμάκης [REFLECTIONS TRAVEL - Ευρώπη γενικά (πλήν Γαλλίας)], Βασίλης Σακελλάρης (TOURGREECE - ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία), Ειρήνη Τόλη [Πρόεδρος HAPCO / ERA Conferences - Συνέδρια (γενικά)], Σπύρος Χάμπας [ORANGE CRUISES/TRAVEL WAY - Κρουαζιέρες (ΗΠΑ - Ευρώπη - Αυστραλία)], Χρυσόστομος Καλαφάτης (FILOS HOLIDAYS - Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Ιταλία, Ισραήλ, Ολλανδία) και Θεόδωρος Σωτηρίδης (BLOOM TRAVEL - Κίνα).

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο λοιμωξιολόγος και επικεφαλής της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, καθώς και ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος επίσης της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι το συντεταγμένο άνοιγμα της Ελλάδας στον διεθνή τουρισμό και ζήτησε την κατανόηση γι’ αυτό των τουριστικών πρακτόρων, του κλάδου που διακινεί το σημαντικότερο κομμάτι του τουριστικού ρεύματος διεθνώς και που καταγράφει μεγάλες απώλειες από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης, «σκοπός μας είναι η χώρα να ανοίξει με ασφάλεια στον διεθνή τουρισμό και να μην αναγκαστούμε να πάρουμε πίσω μια τέτοια απόφαση, γιατί κάτι τέτοιο "θα ήταν καταστροφικό". Καλύτερα να ανοίξουμε σταδιακά, παρά να το πάρουμε πίσω στη συνέχεια», είπε.

Τα αιτήματα των τουριστικών γραφείων

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων και τουρ οπερέιτορ εξήγησαν την ανάγκη λήψης μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης των επιχειρήσεών τους, δεδομένης της πρωτοφανούς κρίσης, και έθεσαν τα εξής ζητήματα στον υπουργό:

- Αίτημα για απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις μεταφορές και μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο στο 13% για φέτος.

- Διασαφήνιση, το συντομότερο δυνατό, του ποιες αγορές θα ανοίξουν για την Ελλάδα και πότε.

- Θέματα επιταγών.

- Πρόταση να αναλάβει το κράτος την καταβολή του μισού μισθού των εργαζομένων στα τουριστικά γραφεία και το υπόλοιπο να καταβάλλεται από τη επιχείρηση.

- Επανεξέταση του ζητήματος της πληρότητας στις επίγειες μεταφορές, κατά το πρότυπο των αερομεταφορών.

- Τη μεγάλη καθυστέρηση του τομέα συνεδρίων και εκδηλώσεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν σε επίπεδο εσωτερικού. Η καθυστέρηση του ανοίγματος των ξενοδοχείων θα «φρενάρει» ακόμη περισσότερο τον κλάδο.

- Προβληματισμός των τουρ οπερέιτορ του εξωτερικού σχετικά με το άνοιγμα των ελληνικών ξενοδοχείων.

- Έλλειψη υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα τουριστικά γραφεία, τα συνέδρια, τα τουριστικά λεωφορεία και άλλες υπηρεσίες που άπτονται της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, οι οποίες χρειάζεται να είναι και αυτές πιστοποιημένες για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών.

- Θέματα που αφορούν την ετοιμότητα των Προξενείων της Ελλάδας, στις χώρες των οποίων οι πολίτες χρειάζονται visa για να επισκεφθούν τη χώρα μας (Ρωσία, Κίνα, Λευκορωσία, Ουκρανία κλπ.), να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση μόλις ανοίξουν τα σύνορα των χωρών αυτών.

- Τη δυνατότητα διμερών συμφωνιών με σημαντικές αγορές για την Ελλάδα, όπως η Βρετανία, η Πολωνία κ.α.

- Τη δυνατότητα να ανοίξουν τα περιφερειακά αεροδρόμια πριν την 1η Ιουλίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αυξηθούν περαιτέρω οι ακυρώσεις και θα ανοίξει ο Ιούλιος με μηδενικές κρατήσεις, δεδομένου ότι η 4η Ιουλίου είναι Τετάρτη και ακατάλληλη ημέρα για πτήσεις, αν χαθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

- Ανάγκη να παραταθεί το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μέχρι τον Μάρτιο του 2021 και σταδιακή επιστροφή του προσωπικού στην εργασία ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Ανάληψη του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών από το κράτος. Το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» να μην επιδοτεί την ανεργία, αλλά την εργασία.

- Στρατηγική διαχείρισης των κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ των διεθνών τουριστών στη χώρα μας, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στους επαγγελματίες, αφού αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους τουρ οπερέιτορ του εξωτερικού.

- Ζητήματα τραπεζικού δανεισμού των τουριστικών γραφείων, που ακόμη εκκρεμούν.

- Πρόταση για κατάθεση πινακίδων των τουριστικών λεωφορείων στα νησιά, τους μήνες που αυτά δεν δραστηριοποιούνται.

- Ζητήματα κρουαζιέρας και προσεγγίσεων σε ελληνικά νησιά με μεμονωμένα δρομολόγια, που ήδη παρουσιάζουν ζήτηση.

Στο τέλος, ο Πρόεδρος της FedHATTA, κ. Τσιλίδης, πρότεινε στον Υπουργό το Co-op Advertising Plan, που αυτή τη στιγμή αφορά μόνο γραφεία στο εξωτερικό, να επεκταθεί και στα ελληνικά τουριστικά γραφεία, τα οποία συνομιλούν όχι με έναν τουρ οπερέιτορ το καθένα, αλλά με πολλά τουριστικά γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορούν έτσι να διευρύνουν σημαντικά τη δυναμική αυτού του προγράμματος, με πολλαπλά οφέλη για τον τουρισμό της χώρας μας, σε μία συγκυρία που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να γίνει η επέκταση αυτή.

Ο κ. Θεοχάρης, αφού άκουσε τις ανησυχίες των επαγγελματιών, τους διαβεβαίωσε ότι το Yπουργείο, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Yπουργεία και τη FedHATTA, θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και να διευκολυνθεί η λειτουργία των τουριστικών γραφείων. Ωστόσο, γνώμονας για τις αποφάσεις θα είναι το σταδιακό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, ώστε να μην υπάρξει υγειονομικός κίνδυνος ανατροπής των δεδομένων.

«Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε», δήλωσε ο κ. Θεοχάρης. «Προσπαθούμε και πιέζω να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη ορατότητα στην αγορά. Όσο τα πράγματα είναι καθαρά, τόσο πιο σύντομα θα ανοίξει ολόκληρη η αγορά.»

Σε επίπεδο οικονομικών διευκολύνσεων δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, όμως η προσπάθεια μένει ανοικτή, με την τελική απόφαση να έγκειται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.

Τόνισε ότι ο ΦΠΑ στις μεταφορές θα είναι στο 13%, ενώ για το σήμα πιστοποίησης είπε ότι, μετά τα ξενοδοχεία, προτεραιότητα έχουν τα καταλύματα και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες στον τουρισμό, σε συνεργασία με τον κ. Χατζηχριστοδούλου. Το σήμα των τουριστικών γραφείων θα είναι ανάλογο των ξενοδοχείων, με τις κατάλληλες προσαρμογές.

Όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο Υπουργός είπε ότι σταδιακά τα μέτρα θα χαλαρώνουν στα τουριστικά λεωφορεία, όπως συνέβη και στην ακτοπλοΐα. «Θα γίνεται», είπε, «επανεκτίμηση της κατάστασης κάθε 15 ημέρες σε συνεργασία με τους γιατρούς, ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες στις μεταφορές».

Όσον αφορά τα συνέδρια, ο υπουργός τόνισε ότι, όπως και οι συναυλίες, επειδή αποτελούν χώρους μαζικής συρροής κόσμου, θα είναι τα τελευταία που θα ανοίξουν.

Ζήτησε δε να αποσταλούν τα πρωτόκολλα για τον συνεδριακό τουρισμό, που έχει ετοιμάσει ο ΗAPCO, στο Υπουργείο, ώστε να γίνει επεξεργασία τους σε συνεργασία με την Επιτροπή των γιατρών.

Για τις αερομεταφορές είπε ότι η χώρα κινείται βάσει της λίστας των αεροδρομίων της EASA και βάσει αυτής εφαρμόζεται η light εκδοχή του πρωτοκόλλου, με δειγματοληπτικούς προληπτικούς ελέγχους στο αεροδρόμιο, ή η αυστηρή.

Αναφέρθηκε και στη καμπάνια για τον ελληνικό τουρισμό, η οποία επιδιώκει να μετατρέψει σε brand το ελληνικό καλοκαίρι καθώς, σε αυτήν, το καλοκαίρι συνδέεται με την Ελλάδα.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε σε λύσεις για τον έλεγχο κρουσμάτων στα αεροδρόμια, την πιθανή γνωμάτευση υγείας για όσους έχουν περάσει τον ιό, καθώς και τον πιθανό έλεγχο από τους τουρ οπερέιτορ όσον αφορά τα πιστοποιητικά υγείας των ταξιδιωτών τους, ώστε να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφάλειας.

Η λύση των χωρών υψηλού κινδύνου ως προς τη διαχείριση των επισκεπτών πρέπει να υιοθετηθεί, καθώς θα δώσει πλεονέκτημα στη χώρα.

Τέλος, ο κ. Χατζηχριστοδούλου προέκρινε τον έλεγχο της υγείας των ταξιδιωτών έως 72 ώρες πριν το ταξίδι.