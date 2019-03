ΗΑΤΤΑ: Ποια τουριστικά γραφεία απέσπασαν βραβείο στο διαγωνισμό ιστοσελίδων και εντύπων

Καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου των τουριστικών γραφείων και προσωπικότητες με ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό βραβευθηκαν κατα την εκδήλωση για τον 28ο Διαγωνισμό Τουριστικών Εντύπων και Ιστοσελίδων των μελών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, HATTA, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Στον εφετινό διαγωνισμό βραβεύθηκαν τουριστικά γραφεία για την παρουσία τους στο διαδίκτυο αλλά και σε ταξιδιωτικά έντυπα ενώ τιμήθηκαν και 6 τουριστικοί πράκτορες με μεγάλη ιστορία στον κλάδο των ελληνικών τουριστικών γραφείων για την συνεισφορά τους στον ελληνικό τουρισμό.

Φέτος, όπως και κάθε χρονιά, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή υποψήφιων εντύπων και κυρίως ιστοσελίδων, τα οποία αξιολογήθηκαν σε συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής του HATTA βάσει κριτηρίων όπως η αισθητική, η τεχνική αρτιότητα και η ελκυστικότητα στην παρουσίαση ταξιδιωτικών προγραμμάτων, και στη συνέχεια αναδείχθηκαν οι νικητές.

Η μεγάλη συμμετοχή εντύπων και ιστοσελίδων στο διαγωνισμό αποδεικνύει τη σημασία που δίνουν τα τουριστικά γραφεία στην επικοινωνία και την παρουσίαση των ταξιδιωτικών προγραμμάτων τους στο κοινό, δεδομένων των προκλήσεων της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Τα βραβεία απένειμε η γ.γ. Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γεωργία Καραστάθη.

Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν τα ακόλουθα τουριστικά γραφεία...

MANESSIS TRAVEL

COSMORAMA

ARGO TRAVEL

LA GRECA

SMILE ACADIMOS

PYRAMIS TRAVEL

VERSUS TRAVEL

ZORPIDIS TRAVEL

CRUISEWAY

MOUZENIDIS TRAVEL

ALTERNATIVE ATHENS

CAVO GROSSO

NAVIGATOR TRAVEL

ACTIVE TRAVEL

ATHENS WALKING TOURS

MY DREAM FOR YOU

DIPLOMAT TRAVEL,

EKDROMI.GR

MAZI TRAVEL

THE TRAVEL COMPANY

AVRA TOURS

MIDEAST TRAVEL

DION TOURS

CORFU TOURIST SERVICES

CITYSIGHTSEEING,

ATHENS OPEN TOUR,

SIGHTS OF ATHENS

Επιπλέον, εύφημη μνεία αποδόθηκε στις παρακάτω ισχυρές προσωπικότητες του κλάδου με μακρόχρονη πορεία στον ελληνικό τουρισμό...

Κίμωνας Φίλης

Πάνος Κατσιμπάρδης

Νίκος Παπαλέξης

Άγγελος Ιωάννου

Γρηγόρης Ζάνος

Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου

Στη συνέχεια, ο συνεργάτης του HATTA και της FedHATTA, TUV AUSTRIA HELLAS, πραγματοποίησε παρουσίαση των ειδικών προγραμμάτων της για τουριστικά γραφεία, ενημερώνοντας τον κλάδο.

Της απονομής των βραβείων προηγήθηκε κλειστή γενική συνέλευση μελών του ΗΑΤΤΑ, κατά την οποία συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Στάθης Σκρέτας, δήλωσε: «Ο Διαγωνισμός Τουριστικών Εντύπων και Ιστοσελίδων των μελών του ΗΑΤΤΑ, είναι ένας ζωντανός θεσμός εδώ και 28 χρόνια, που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας FedHATTA, κ. Λύσανδρου Τσιλίδη.

Δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την εξωστρέφεια αφενός αλλά και την ανάδειξη της δυναμικής των τουριστικών γραφείων, την οποία υποστηρίζουμε εδώ και 28 χρόνια. Η επικοινωνία, μέσα από τα τουριστικά έντυπα και τις ιστοσελίδες αποτελεί μεγάλο κομμάτι του έργου τους, και εμείς, με τον ετήσιο Διαγωνισμό, επιθυμούμε να αναδείξουμε και να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν ώστε να διατηρείται το ταξιδιωτικό κίνητρο για την Ελλάδα σε υψηλά επίπεδα τόσο στον εξερχόμενο όσο και στον εισερχόμενο τουρισμό».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος του HAPCO και αντιπρόεδρος FedHATTA, κ. Ρένα Τόλη, καθώς και ο διευθυντής πωλήσεων της Aegean, κ. Στέφανος Σαδόπουλος και η Sales Manager Athens & Central Greece της Aegean, κ. Ελένη Βλάχου.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Aegean και η Tuv Austria.