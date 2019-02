FedHATTA: Καμπάνια ενημέρωσης για τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας στον τουρισμό

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA, αποστέλλει εξειδικευμένη ενημέρωση σε όλες τις Πρεσβείες των ξένων χωρών στη χώρα μας, αλλά και της Ελλάδας στο εξωτερικό, στους Συνδέσμους τουριστικών γραφείων τρίτων χωρών και στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε όλες τις χώρες, ενώ απέστειλε και σχετικό Δελτίο Τύπου (βλ. παρακάτω), ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Η καμπάνια ενημέρωσης την οποία έχει ξεκινήσει η FedHATTA, γίνεται με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τουρισμό.

Στην ενημέρωση και στο Δελτίο Τύπου παρουσιάζεται η νέα νομοθετική διάταξη του ελληνικού Δικαίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018 και η οποία ξεκαθαρίζει ρητά ότι, όταν τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) επιθυμούν να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα μας, θα πρέπει είτε να διαθέτουν δικό τους τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή να συνεργάζονται με τουριστικό γραφείο που ήδη λειτουργεί νόμιμα στην χώρα μας.

Η Ομοσπονδία FedHATTA εκφράζει τη διάθεση και ετοιμότητά της να σταθεί στο πλευρό των επαγγελματιών από τις τρίτες χώρες και να διευκολύνει με κάθε τρόπο όλους τους ενδιαφερόμενους στο έργο τους, με συμβουλές, οδηγίες και ο,τιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζονται, προκειμένου να μη δυσκολευτούν με τις νέες υποχρεώσεις τους.

Υπογραμμίζει δε τα θετικά στοιχεία που επιφέρει η συνεργασία με τοπικό τουριστικό γραφείο για τους ενδιαφερόμενους ξένους επαγγελματίες, καθώς αυτό - ως γνώστης του προορισμού και των ιδιαιτεροτήτων του- μπορεί να κάνει ευκολότερο το έργο τους και απομακρύνει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τυχόν προβλήματα, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία μόνο ευχάριστων εμπειριών για τους ταξιδιώτες, τον απόλυτο στόχο κάθε αφοσιωμένου επαγγελματία του τουρισμού.

Η ενημέρωση του συνόλου των Πρεσβειών από την πλευρά της FedHATTA γίνεται προκειμένου αυτές να έχουν γνώση της ελληνικής νομοθεσίας, κυρίως ενόψει των αιτημάτων για χορήγηση visa εκ μέρους των ταξιδιωτών από τρίτες χώρες. Για τον ίδιο λόγο γίνεται και η ενημέρωση των γραφείων του ΕΟΤ εξωτερικού.

"New Greek Law Affects Non-EU Tour Operators & Travel Agents Working in Greece

Athens 21 February 2019 | In December of 2018, the Greek Parliament passed a law to further strengthen the existing law requiring non-EU tour operators and travel agents to use a travel agency legally established in Greece, to arrange tours, bookings etc. for their clients traveling in Greece.

What does this mean? It means that it is expressly illegal for a non-EU tour operator or travel agent, who doesn’t own a travel agency in Greece, to provide tourism services in Greece, unless the agent collaborates with a travel agency legally established in the country.

It also means that we here at FedHATTA will be by the side of our non-EU colleagues to assist them in any way possible. We have always made international cooperation a priority, and maintain important partnerships with our sister organizations in the US, India, Egypt and Israel, to name a few.

As we look forward to another spectacular season this year, we want to make sure that our colleagues do not encounter any problems in light of the new law. We have a close cooperation with the Greek Ministry of Tourism, and, naturally, with our extensive network of member travel agents across Greece. We remain at the disposal of our friends from abroad for advice, referrals and anything else they may need.

Having a working relationship with a local agent may be a requirement of the law, but it also gives you significant advantages. A local agent can help with sourcing and negotiation, can troubleshoot and provide an extra layer of insurance if any problem arises. Working together, we can provide a better experience for our clients, which is always the goal of the consummate travel professional".