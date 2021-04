Ά. Γκερέκου: Η Ελλάδα ιδανικός προορισμός για επενδύσεις στον τουρισμό

Η ανάγκη για ασφάλεια, επαφή με τη φύση και αυθεντικές-βιωματικές εμπειρίες, καθώς και η αναζήτηση νέων, εναλλακτικών και ποιοτικών προορισμών, που ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και σέβονται το περιβάλλον, αποτελούν τους βασικότερους λόγους για επενδύσεις στο τουριστικό brand Greece, τόνισε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας στην ψηφιακή εκδήλωση «Greece - N. Africa e-Business Gathering: Friendship & Cooperation in the Mediterranean», που διοργανώθηκε χθες από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο.

Αναφερόμενη στην ανάδειξη του τουριστικού κλάδου και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα, η κα Γκερέκου υπογράμμισε πως η Ελλάδα, εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας ως προορισμός υψηλής ασφάλειας, ενώ παράλληλα διατήρησε τη θέση της ως top of mind ελκυστικός προορισμός. «Σε όλους εμάς είναι πλέον σαφές ότι οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που βασίζουν την πολιτική τους στην αειφορία και στην πράσινη ανάπτυξη, οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κουλτούρα του τόπου, αποτελούν προτεραιότητες του νέου οικονομικού υποδείγματος της χώρας» σημείωσε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, επισημαίνοντας ότι «πόροι άνω των 10 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για επενδύσεις δημοσίου συμφέροντος και για την υλοποίηση 16 εμβληματικών “πράσινων” επενδύσεων και ψηφιακής αναβάθμισης και στον τομέα του τουρισμού. Ανάμεσα στις επενδύσεις αυτές, που αφορούν έργα περιβάλλοντος, συμπληρωματικά με τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση, είναι, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, οι άμεσες επενδύσεις για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, η Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, η σύνταξη των Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη τη χώρα, σε συνδυασμό με την υλοποίηση σημαντικών Στρατηγικών Αστικών Αναπλάσεων αλλά και επενδύσεις σε έργα επεξεργασίας λυμάτων, κυκλικής οικονομίας, ύδρευσης και άρδευσης».

Εξειδικεύοντας στον τουριστικό τομέα, η κα Γκερέκου ανέφερε πως σήμερα στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ήδη mega projects με σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως high end προορισμό, ιδανικό για επενδύσεις σε τουριστικά Fractionals και Residential Hotels. Στο πλαίσιο αυτό, καίριο ρόλο θα παίξει η περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής διασύνδεσης μεταξύ των χωρών αυτών και ποικίλων ελληνικών προορισμών, ιδιαίτερα μέσω απευθείας πτήσεων με τη Σαουδική Αραβία, που θα θέσει τα θεμέλια για σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας από την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι επενδύσεις σε συμπληρωματικούς και συνδεόμενους τομείς, όπως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού με την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, υδατοδρομίων και άλλων αντίστοιχων δραστηριοτήτων, αλλά και στην καινοτομία σε συνδυασμό με αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής.

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κάλεσε τους επενδυτές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις μοναδικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, με την ανεξερεύνητη και καταπράσινη ενδοχώρα, τους παραδοσιακούς οικισμούς και τις διάσημες τοπικές κουζίνες, που βασίζονται στην πανάρχαια ελληνική διατροφή. «Μετά τα υψηλά ρεκόρ μαζικών αφίξεων, η Ελλάδα στοχεύει σε τουριστικά κοινά υψηλού επιπέδου (high end και silver τουρισμός, digital nomads κ.ά.), ενώ με τα έργα υποδομής στον συνεδριακό τουρισμό και το city break αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγάλες επενδύσεις business & leisure, καθώς είναι μια από τις ασφαλέστερες χώρα της Ε.Ε, με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε μια κομβική γεωστρατηγική θέση και με εύκολη προσβασιμότητα» εξήγησε.

Τέλος, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, τόνισε: «To μότο της φετινής καμπάνιας μας είναι “All you want is Greece”, επειδή στην Ελλάδα μπορείτε να τα βρείτε όλα. Είναι η χώρα του ευ ζην, ένα μαγικό καλειδοσκόπιο εμπειριών, που αγκαλιάζουν και αναζωογονούν ολιστικά το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή».