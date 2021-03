Ελλάδα προτείνουν για τις φετινές διακοπές τα βρετανικά ΜΜΕ

Τέλος η Sunday Telegraph σε ρεπορτάζ της υπό τον τίτλο : «Ελλάδα ή Ισπανία; Ποιον ταξιδιωτικό παράδεισο θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτό το καλοκαίρι» [Greece or Spain: which holiday heaven should you visit this summer?] παρουσιάζει τους λόγους που ο ταξιδιώτης θα μπορούσε να επιλέξει την Ισπανία ή την Ελλάδα για διακοπές.

Το κείμενο για την Ελλάδα υπογράφεται από την και Heidi Fuller-Love η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:« Ξεχάστε τις συνωστισμένες ισπανικές παραλίες. Είτε σας αρέσουν οι ατελείωτες χρυσές αμμουδιές, είτε οι άθικτες παραλίες με βότσαλα είτε οι μυστικοί κολπίσκοι όπου μπορείτε να κάνετε ηλιοθεραπεία χωρίς να συναντήσετε άλλον άνθρωπο. Στην Ελλάδα υπάρχουν παραλίες για κάθε γούστο».