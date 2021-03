Ά. Γκερέκου: Σημαντική η συμβολή του τουρισμού υπαίθρου στον μετασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής οικονομίας

Tη δυνατότητα συμβολής του ευρύτερου τομέα του τουρισμού υπαίθρου στο μετασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής οικονομίας σε μια νέα και αειφόρα κατεύθυνση, στο πλαίσιο της παγκόσμιας τάσης για αναζήτηση εμπειριών εναλλακτικού τουρισμού κοντά στο φυσικό περιβάλλον, υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας σε διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση με τους εκπροσώπους του οργανισμού για την ενίσχυση του αγροτουρισμού στην Ελλάδα «Αγροξενία» (Agroxenia), που πραγματοποιήθηκε χθες 17 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα: «H ανάδειξη των καίριων θεμάτων του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου/αγροτουρισμού και η συμβολή του ΕΟΤ σε αυτή την κατεύθυνση», η κα Γκερέκου αναφέρθηκε στη νέα διεθνή καμπάνια της χώρας μας για το 2021 «All you want is Greece», αλλά και στον ταχύτατο ψηφιακό μετασχηματισμό που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα του ΕΟΤ, επισημαίνοντας παράλληλα:

• τον σχεδιασμό θεματικής mini campaign, με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου,

• τις ενέργειες προβολής των Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΕΟΤ προς αυτή την κατεύθυνση,

• τη δυνατότητα, περαιτέρω της ήδη υπάρχουσας, προβολής του τουρισμού υπαίθρου μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας του ΕΟΤ (Visit Greece, Visit Greece App), και

• την πρόθεση του ΕΟΤ για παραχώρηση αιγίδας σε ενέργειες της «Αγροξενία».

«Η αληθινή ευζωία αποτελεί την ουσία του brand Greece»

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ έδωσε, ακόμα, έμφαση τόσο στα θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων (digital skills) από τα μέλη των εμπλεκομένων φορέων όσο και στη μεταρρύθμιση της εταιρικής κουλτούρας με ψηφιακά εργαλεία και στη συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, σημείωσε ότι o αγροτουρισμός συνδέεται με τον πιο αυθεντικό τρόπο με την ελληνική φιλοσοφία του ευ ζην, καθώς προσφέρει στον επισκέπτη μια ολιστική εμπειρία όπου σώμα, πνεύμα και ψυχή συνεργάζονται αρμονικά, ενώ κατέληξε λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα είναι η χώρα της αληθινής ευζωίας, με την έννοια του μέτρου και της ισορροπίας, κάτι που αποτελεί και την ουσία του brand Greece. Και αυτή την ουσία, οι άνθρωποι του αγροτουρισμού έχουν ένα μοναδικό τρόπο να την προσφέρουν, απλόχερα, στον επισκέπτη».