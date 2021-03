ΕΟΤ: Πολυσέλιδα αφιερώματα στην Ελλάδα από μεγάλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης

Ύμνους στην Ελλάδα, επεφύλαξε για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ο έντυπος και ηλεκτρονικός βρετανικός Τύπος, εκφράζοντας αισιοδοξία για του άνοιγμα της ελληνικής τουριστικής αγοράς μετά και τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις στην ΙΤΒ 2021, του Υπουργού Τουρισμού κ Χάρη Θεοχάρη.

Με την συμβολή της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, εντυπωσιακά αφιερώματα και ρεπορτάζ στα δημοφιλέστερα ΜΜΕ της Βρετανίας προτρέπουν τους βρετανούς, να ανακαλύψουν τις άγνωστες ομορφιές της ενδοχώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και να επιλέξουν τα νησιά μας για ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

National Geographic: Αφιέρωμα στα «θαύματα της Ηπειρωτικής Ελλάδας»

Το κορυφαίο ταξιδιωτικό περιοδικό στο Ην. Βασίλειο National Geographic Traveller UK, κυκλοφορεί τον Απρίλιο με εξώφυλλο, που φέρει τον πηχυαίο τίτλο «Ελλάδα» και υπότιτλο «Ανακαλύψτε τα θαύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και άθικτες χερσονήσους, αρχαία μνημεία, ζωντανές πόλεις και βουνά βυθισμένα στους μύθους» [Greece. Discover the wonders of the mainland and unspoilt peninsulas, ancient ruins, vibrant cities and mountains steeped in myth].Και φιλοξενεί στο εσωτερικό, 18σέλιδο αφιέρωμα στην Ελλάδα με τίτλο: «Στην ελληνική ενδοχώρα» και υπότιτλο «Από τα οχυρωμένα κάστρα της Μακεδονίας ως τις γραφικές χερσονήσους της Πελοποννήσου εξερευνούμε τις ιστορίες, τα αξιοθέατα και τις εμπειρίες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η πολιτιστική πυξίδα της χώρας – ο ήλιος γύρω από τον οποίο έλκονται τα 6.000 νησιά της– έδρα εξαιρετικών κλασικών μνημείων, παγκόσμιου επιπέδου διαδρομών για πεζοπορία, πλούσιας πανίδας, ηλιόλουστων ακτογραμμών και των ζωντανών πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Το αφιέρωμα αποτελείται από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα Ζαγοροχώρια, τη Χαλκιδική, τα οινοποιεία της Νάουσας, το μαντείο των Δελφών, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Μάνη, τη Μονεμβασιά και τις φάρμες που λειτουργούν και ως χώροι διαμονής.

Ταυτόχρονα τμήματα του αφιερώματος δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική έκδοση με θέματα:

Πεζοπορία στις Δρακολίμνες στο Ζαγόρι, στην ορεινή βορειοδυτική Ελλάδα. [Hiking to Zagori's storied Dragon Lake in Greece's mountainous north west]

Πώς να εξερευνήσετε τις τρεις γραφικές χερσονήσους της Χαλκιδικής [How to explore the three scenic peninsulas of Halkidiki, Greece]

Πώς να εξερευνήσετε τα οινοποιεία της Νάουσας στη βόρεια Ελλάδα [How to explore the winelands of Naoussa, in northern Greece].

Εξερευνώντας τους Δελφούς, την καρδιά της Αρχαίας Ελλάδας [Exploring Delphi, the heart of ancient Greece]

Οδηγός για τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη αντισυμβατική πόλη της Ελλάδας [The inside guide to Thessaloniki, Greece’s offbeat second city] .

Πέντε από τις καλύτερες φάρμες για διαμονή στην Ελλάδα από την Πελοπόννησο ως την Κεντρική Μακεδονία. [Five of the best farm stays in Greece]

Τρεις ταξιδιωτικές προτάσεις για όλες τις προτιμήσεις

Την ίδια στιγμή ταξιδιωτικά άρθρα σε τρία από τα σημαντικότερα, έγκριτα βρετανικά Μέσα Telegraph, Times και Ιndependent, προτείνουν ελληνικούς προορισμούς για τις διακοπές των Βρετανών για φέτος, και προβάλουν τη χώρα μας ως ιδανικό προορισμό για σκι.

H Telegraph επιλέγει 15 ελληνικά νησιά

Ταξιδιωτικό δημοσίευμα με τίτλο Which is the perfect Greek island? Here are 15 of our favourites εμφανίζει την Ελλάδα να υποστηρίζει ένθερμα την επανεκκίνηση του τουρισμού, απαλλάσσοντας τους εμβολιασμένους από την καραντίνα και προσφέροντας δυνατότητα να την επισκεφθούν, όσοι έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ.

Ανάλογα με το προφίλ και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών προτείνονται τα παρακάτω νησιά ως καλύτερη επιλογή για:

Παραλίες: Ζάκυνθος

Εντυπωσιακά/απόκοσμα τοπία: Τήνος

Θαλάσσια σπορ: Λευκάδα

Νυχτερινή ζωή: Ρόδος

Θέα: Σαντορίνη

Βίλλες και μοναστήρια: Σκόπελος

Παραδοσιακή ζωή: Κάρπαθος

Νου και πνεύμα: Σκύρος

Ζευγάρια: Σύμη

Πεζοπορία: Άνδρος

Ηρεμία: Κουφονήσια

Φαγητό: Κρήτη

Ξενοδοχεία : Μύκονος

Ιστορία: Δήλος

Οικογένειες: Κέρκυρα



Οι Times αναδεικνύουν τα χιονοδρομικά κέντρα

Εκτενές άρθρο των Times με τίτλο «Times: Anyone for Greek mythology with their apres-ski? προτείνει την Ελλάδα ως προορισμό για σκι.

Σημειώνει: Στη συλλογική τουριστική συνείδηση, η Ελλάδα είναι μόνο παραλίες και νησιά, αλλά γεωγραφικά είναι επίσης μια χώρα με βουνά, με 24 εκπληκτικά χιονοδρομικά κέντρα. Τα περισσότερα είναι πολύ μικρά για άλλους πλην των ντόπιων, αλλά κάποια είναι τόσο καλά όσο εκείνα στη Σκανδιναβία ή στην Ανατολική Ευρώπη. Η αρθρογράφος περιγράφει εκτενώς την εμπειρία της στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, την επίσκεψή της στους Δελφούς και την Αράχωβα.

The Independent: Σχεδιάζει ένα σύγχρονο ταξίδι του Οδυσσέα

Τέλος, αφιέρωμα σε ιδιαίτερα ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το βρετανικό κοινό παρουσιάζεται στον ιστότοπο της βρετανικής εφημερίδας The Independent με τίτλο Πέντε τρόποι για να σχεδιάσετε την επόμενη ελληνική σας Οδύσσεια [5 ways to plan your next Greek odyssey]. Και προτείνει: