Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ η ελληνική εικαστική έκθεση «Thesis, Antithesis, Synthesis» στην Κίνα

Τη μεγάλη εικαστική έκθεση με τίτλο «Thesis, Antithesis, Synthesis: In the Belt of Change», που αποτελεί την ελληνική συμμετοχή στη διεθνή πολιτιστική έκθεση «Τhe Tides of the Century» της Κίνας, έθεσε υπό την αιγίδα του ο ΕΟΤ με σχετική απόφαση της προέδρου του Οργανισμού, Άντζελας Γκερέκου.

Η φετινή έκθεση «Τhe Tides of the Century» θα διεξαχθεί από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021 στην επαρχία Χαινάν της νότιας Κίνας και η Ελλάδα θα είναι η τιμώμενη χώρα. Για το λόγο αυτό, στην είσοδο της έκθεσης θα υπάρχει ειδικός χώρος για την προβολή και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με έμφαση τόσο στον κλασικό και σύγχρονο πολιτισμό όσο και στις ποικιλόμορφες επιλογές που προσφέρει η χώρας μας στους επισκέπτες.

Διοργανωτής της διεθνούς έκθεσης είναι το China Arts and Entertainment Group (CAEG) και το CAFA (Central Academy of Fine Arts) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας, ενώ η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας για το 2021 και αποτελεί πρωτοβουλία-ενέργεια του πολιτιστικού φορέα «Πολίτες».

Από ελληνικής πλευράς, στην έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 30 εικαστικοί, που θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε κτήριο του υπερσύγχρονου πάρκου πολιτισμού στο τεχνητό νησί Ocean Flower, το οποίο με αφορμή την έκθεση θα εγκαινιαστεί ως τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών.