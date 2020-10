Press trips ΕΟΤ: Δυναμική προβολή της Αθήνας και του Πηλίου στη γαλλική αγορά

Αυτή τη φορά, η Αθήνα ως ιδανικός city break προορισμός με την ανανεωμένη πολιτιστική και γαστρονομική φυσιογνωμία της και το Πήλιο με τη μοναδική φύση, ιστορία, πολιτιστική παράδοση και γαστρονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο δύο δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trips), που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας με εκπροσώπους των κορυφαίων γαλλικών περιοδικών «Version Femina» και «Le Figaro Magazine».

Συγκεκριμένα, από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου την Αθήνα επισκέφθηκαν η ταξιδιωτική συντάκτρια Laurence Ogiela και η φωτογράφος Sandrine Renaud από το εβδομαδιαίο γυναικείο περιοδικό «Version Femina». Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του This is Athens Convetion and Visitors Bureau του Δήμου Αθηναίων και στη διάρκειά του οι δύο Γαλλίδες δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τις ανερχόμενες γειτονιές της ελληνικής πρωτεύουσας, ξεναγήθηκαν σε νέες και πρωτοποριακές αίθουσες τέχνης, γνώρισαν από κοντά την σκηνή του αθηναϊκού street art και απόλαυσαν τη νέα ελληνική κουζίνα και το αθηναϊκό lifestyle.

Επισημαίνεται ότι το «Version Femina» αποτελεί το πρώτο περιοδικό σε πωλήσεις στην κατηγορία του, ενώ το αναγνωστικό του κοινό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των γαλλικών εντύπων, ξεπερνώντας τους 8,5 εκατ. αναγνώστες την εβδομάδα. Το τετρασέλιδο αφιέρωμα στην Αθήνα θα δημοσιευτεί την άνοιξη του 2021.

Παράλληλα, αύριο 20 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται επταήμερο ταξίδι στο Πήλιο για την ταξιδιωτική συντάκτρια Sarah Chevalley και τον φωτογράφο Laurent Fabre από το «Le Figaro Magazine». Σκοπός του press trip, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Βόλου, είναι η συγκέντρωση πλούσιου πληροφοριακού υλικού για τη σύνταξη δεκασέλιδου σχετικού αφιερώματος, που θα δημοσιευτεί τους αμέσως προσεχείς μήνες.

Κατά την παραμονή της στο Πήλιο, η δημοσιογραφική αποστολή περιηγήθηκε στα αντιπροσωπευτικότερα χωριά, το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, τα μονοπάτια και τις παράλιες της περιοχής, ενώ είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει την τοπική γαστρονομία και την πηλιορείτικη παράδοση στην παραγωγή τσίπουρου. Ακόμα, έζησε τη μοναδική εμπειρία της ανάβασης στο βουνό με το τουριστικό τρένο «Μουτζούρης», πραγματοποίησε σύντομη κρουαζιέρα στον Παγασητικό κόλπο με τελικό προορισμό το Τρίκερι και συναντήθηκε με τοπικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Ο Όμιλος Media Figaro είναι ένας από τους σημαντικότερους και πλέον ιστορικούς ομίλους ΜΜΕ στην Γαλλία, με ιδιαίτερα δυναμική παρουσία τόσο στις έντυπες εκδόσεις όσο και στο διαδίκτυο, όπου αποτελεί τον 4ο μεγαλύτερο ψηφιακό όμιλο της χώρας μετά τις Google, Facebook και Microsoft. Το «Le Figaro Magazine» είναι το δημοφιλέστερο εβδομαδιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης με τιράζ 370.000 αντιτύπων την εβδομάδα και 1,5 εκατ. αναγνώστες, η πλειοψηφία των οποίων είναι υψηλού μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου.