Σημαντικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

Με στόχο την υποστήριξη σημαντικών δράσεων που εμπλουτίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν, ο ΕΟΤ έθεσε υπό την αιγίδα του σημαντικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Πρόκειται για την εκδήλωση σχετικά με τη δημιουργία του «Μουσείου Γιώργου (Αλέξη) Ζορμπά» στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, την παράσταση με τίτλο «Medea and other friends I made in Athens» στην Αθήνα και τον «Δρόμο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2020» στην Ηλεία.

Στις 3 Ιουλίου θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της δημιουργίας του «Μουσείου Γιώργου (Αλέξη) Ζορμπά», στο οποίο ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής θα αναβιώσει με λαογραφικά αντικείμενα και τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας το σπίτι όπου ο θρυλικός καζαντζακικός ήρωας έζησε επί 22 χρόνια εργαζόμενος ως μεταλλωρύχος, καθώς το αυθεντικό κτήριο είναι ερειπωμένο. Στην ίδια εκδήλωση, θα ανακοινωθεί επίσης η δημιουργία περιπατητικής διαδρομής με το όνομά του Ζορμπά, που θα ξεκινά από το Παλαιοχώρι και θα καταλήγει στην Αρναία. Η εξωστρεφής αυτή πρωτοβουλία, αναμένεται να αναδείξει περαιτέρω την πολιτισμική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής και να προωθήσει τον πολιτιστικό και ιστορικό τουρισμό σε αυτήν, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσει τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών.

Η παράσταση «Medea and other friends I made in Athens» παρουσιάζεται από τον θεατρικό οργανισμό «Κοίλον» στην Πλάκα και απευθύνεται κυρίως στο αγγλόφωνο κοινό κάθε ηλικίας, που «μεταφέρεται» στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό «θεατρικό παιγνίδι», όπου το κοινό σε διάδραση με τους ηθοποιούς συζητά με τη Μήδεια και τον Οιδίποδα, ακολουθεί τον Θεό του Πλούτου γύρω από τον Παρθενώνα και μαθαίνει πώς ο Οδυσσέας έλυσε το Κυκλώπειο πρόβλημα. Οι παράσταση, που θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, συμβάλει στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της Αθήνας, αλλά και στη διεύρυνση της προβολής του πολιτιστικού τουρισμού στη χώρα μας.

Τέλος, ο «Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2020» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου, με εκκίνηση στην είσοδο του παλαιού Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας και τερματισμό στην Αρχαία Ολυμπία. Ο Δρόμος δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και βραβεύονται όλοι οι δρομείς που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σύνολο της διαδρομής των 49,8 χλμ. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου στο θέατρο της Ήλιδας με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού παρισταμένων, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν στην περιοχή ο «Δρόμος Ίφιτου», μήκους 2 χλμ., με τη συμμετοχή παιδιών και αγώνας 24 χλμ. στον οποίο θα λάβουν μέρος αθλητές του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). Εξάλλου, στο πλαίσιο του Δρόμου, ολοκληρώνεται σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας εικαστική έκθεση με θέμα «Ευ Αγωνίζεσθαι», όπου συμμετέχουν περίπου 60 καλλιτέχνες.