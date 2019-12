ΕΟΤ: Δυναμική εκδήλωση ελληνικής γαστρονομίας και οινογνωσίας στο Λονδίνο

Mε στόχο τη βιωματική προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την προώθηση της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού που προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες όλο το χρόνο, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας διοργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα εκδήλωση ελληνικής γαστρονομίας και οινογνωσίας σε κεντρικό εστιατόριο του Λονδίνου για βρετανούς δημοσιογράφους και μιντιακούς ομίλους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 30 δημοσιογράφοι, αρχισυντάκτες και commercial partners των σημαντικότερων ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου (Telegraph, Guardian, The Times, Independent, The Sun, National Geographic Traveller, Family Traveller, Lonely Planet, Wanderlust, Adventure, Food and Travel, Greentraveller, House and Garden, Escapism, κ.ά.), καθώς και επαγγελματικών περιοδικών τουρισμού, όπως τα Travel Bulletin, ABTA magazine και TTG. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε, επίσης, η βραβευμένη συγγραφέας, κα Victoria Hislop.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, κα Έμυ Αναγνωστοπούλου, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού κατά το 2019 και παρουσίασε όλα τα νέα τουριστικά προϊόντα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα, όπως τα τέσσερα υποβρύχια μουσεία στην Αλόννησο και την Μαγνησία, τα νέα μουσεία και ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, καθώς και τις νέες πτήσεις σε πολλούς ελληνικούς προορισμούς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διανεμήθηκε στους παραβρισκόμενους έντυπο πληροφοριακό υλικό του ΕΟΤ για την ελληνική γαστρονομία.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των βρετανικών ΜΜΕ εξέφρασαν διθυραμβικά σχόλια για το αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, εκδηλώνοντας παράλληλα ζωηρό ενδιαφέρον για προβολή της χώρας μας μέσω δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trips) και αφιερωμάτων εντός του 2020.