Τετραπλασιάστηκαν την τελευταία 5ετία τα κονδύλια του ΕΟΤ στον Thomas Cook- Καταγγελία της σύμβασης για το 2019

Σε τετραπλασιασμό των κονδυλίων προχώρησε ο ΕΟΤ τη τελευταία 5ετία τα οποία διέθετε για συνδιαφήμιση σε ετήσια βάση με τον πτωχευμένο σήμερα Thomas Cook.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tornos News, ο ΕΟΤ δέσμευσε συνολικά τη τελευταία 5ετία για συνδιαφήμιση το ποσό σχεδόν των 4,5 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα εγκριτικές αποφάσεις για τη διάθεση κονδυλίων και από την πρώην υπουργού Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά.

Αναλυτικά, η συμμετοχή του ΕΟΤ στα προγράμματα συνδιαφήμισης με τον Thomas Cook έφθασε από περίπου 400.000 ευρώ το 2015 σε 1,2 εκατ. ευρώ το 2019.

Η συμμετοχή του ΕΟΤ το 2016 έφθασε σε 640.008 ευρώ, το 2017 ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ και το 2018 έφθασε σε 1,2 εκατ.

Το πρόγραμμα για φέτος επρόκειτο να υλοποιηθεί σε 16 χώρες στις περισσότερες εκ των οποίων ο Thomas Cook έχει μέσω των τοπικών εταιρειών πτωχεύει. Ενδεικτικά, για συνδιαφήμιση με τον Thomas Cook στη Βρετανία είχε δεσμεύσει το ποσό των 234.000 για τη Βρετανία και το ποσό των 202.300 ευρώ στη Γερμανία.

Για το 2019 το συνολικό ποσόν με ΦΠΑ για τη συνδιαφήμιση με τον τουρ οπερέιτορ ήταν 1,446 εκατ. ευρώ. Όπως ενημερωθήκαμε από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ.Δημήτρη Φραγκάκη, το πρωί της περασμένης Δευτέρας ο ίδιος υπέγραψε την καταγγελία της σχετικής σύμβασης και έτσι για φέτος ο Thomas Cook δεν έλαβε (και φυσικά δεν πρόκειται να λάβει) ούτε ένα ευρώ.

Ενδεικτικά παρατίθεται παρακάτω απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση συνδιαφήμισης του ΕΟΤ για το έτος 2017 στην οποία γίνεται αναφορά στον Thomas Cook:

«Η εταιρεία Thomas Cook αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Tour Operators παγκοσμίως με τον οποίο έρχονται σε επαφή εκατομμύρια εν δυνάμει «ταξιδιώτες» κατά τη διάρκεια του κύκλου του ταξιδιού (customer journey), μέσω διαφόρων καναλιών. Πιο συγκεκριμένα, το site του Thomas Cook επισκέπτονται σε μηνιαία βάση 12 εκ. μοναδικοί επισκέπτες, το δίκτυο συνεργατών του περιλαμβάνει 12.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες, στη βάση δεδομένων του διαθέτει 15 εκ. προφίλ πελατών, ενώ 22 εκ. ταξιδιώτες κάνουν τις διακοπές τους σε διάφορα θέρετρα σε όλο τον κόσμο, έχοντας χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Thomas Cook.

Επιπρόσθετα, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών όπως: τμηματοποίηση των πελατών, με βάση αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την «ταξιδιωτική τους συμπεριφορά» (travel –intent) data, χρήση δημογραφικών και συμπεριφορικών στοιχείων για τον προσδιορισμό ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά, στόχευση των κοινών –στόχου μέσω ιστοσελίδων του Thomas Cook αλλά και άλλων συνεργαζόμενων ιστοσελίδων και εύρεση χρήσιμων insights που αφορούν τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των πελατών. Ο όμιλος “THOMAS COOK Group plc” κατέχει μοναδική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην οργάνωση και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των εταιρικών δικτύων και μέσων επικοινωνίας που της ανήκουν καθώς και την αποκλειστικότητα χρήσης διαφημιστικού χρόνου και χώρου σε διάφορες ανεξάρτητες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.

Η συνεργασία του ΕΟΤ με την Thomas Cook κατά το έτος 2016, με την καμπάνια “It’s got to be Greece”, στις αγορές Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Γαλλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας, Σουηδίας και Ρωσίας είχε αρκετά καλά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, 2.224.000 επιβάτες μετακινήθηκαν, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 64,5 εκ. στοχευόμενες διαφημιστικές εμφανίσεις (impressions). Υπήρξε 17% αύξηση στις πωλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και αναλογικά καλή αύξηση στις αγορές Γερμανίας & Ουγγαρίας. Επίσης, η καμπάνια μέσω των social media επέφερε 20.881 post likes, comments και shares ενώ 22.792 καταναλωτές συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την Ελλάδα που υλοποιήθηκε μέσω των social media.

Επιπλέον, ο όμιλος “THOMAS COOK Group plc” καθώς και οι κατά τόπους εταιρείες του ομίλου THOMAS COOK κατέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των εταιρικών μέσων επικοινωνίας καθώς και την αποκλειστικότητα διαφημιστικού χώρου και χρόνου σε διάφορους ανεξάρτητους συνεργάτες (third-parties), με τους οποίους οι εταιρείες του ομίλου συνεργάζονται. Οι κατά τόπους εταιρείες του ομίλου THOMAS COOK έχουν το δικαίωμα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προωθητικά προγράμματα που απευθύνονται στο κοινό, για συγκεκριμένους προορισμούς, μέσω των εταιρικών on/off line μέσων επικοινωνίας, δημιουργώντας ένα αποκλειστικό μείγμα μέσων (media mix) για να προσεγγίσουν συγκεκριμένα κοινά».