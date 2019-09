ΕΟΤ: Διαφημιστική εκστρατεία άνω των 500.000 ευρώ σε Μέσα Ενημέρωσης της Βρετανίας

Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος διαφήμισης του Γραφείου του Οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία σε διεθνή διαφημιστικά μέσα για προβολή του τουρισμού, συνολικού ύψους 512.392 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι διαφημιστικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:

Online με ή χωρίς Offline:

Μέσο: Ταξιδιωτική πλατφόρμα www.secretescapes.com, της εταιρείας Secret Escapes Ltd. Τοποθέτηση διαφημιστικών banners για να οδηγήσουν την κίνηση σε προσφορές για ελληνικούς προορισμούς και πακέτα, τοποθέτηση της Ελλάδας στη μπάρα πλοήγησης για μεγαλύτερη προβολή και προώθηση διακοπών, ανανέωση του περιεχομένου του υπάρχοντος microsite και προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.

Μέσο: Ταξιδιωτική πλατφόρμα www.familytraveller.com, της εταιρείας Ardent Media Ltd. Προώθηση των οικογενειακών διακοπών σε ελληνικούς προορισμούς, για την προβολή και ενίσχυση των κρατήσεων. Η διαφήμιση θα επεκταθεί και στην έντυπη έκδοση του Family Traveller, όπως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του μέσου. Παράλληλα, θα δημοσιευθεί δισέλιδο άρθρο στην έντυπη έκδοση για προώθηση των οικογενειακών διακοπών στη χώρα μας.

Παρεμφερείς διαφημιστικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν στις ιστοσελίδες www.greentraveller.co.uk , της εταιρείας Greentraveller.Ltd, Telegraph www.telegraph.co.uk, www.nationalgeographic.co.uk μέσω της εταιρείας APL Media Ltd., στο ταξιδιωτικό portfolio του Oμίλου Digital Spring και στην πλατφόρμα hi.com της εταιρείας Tink Labs Europe Ltd.

Offline σε συνδυασμό με Online:

Μέσο: Περιοδικό World of Cruising της εταιρείας Real Response Media Ltd. Δημοσίευση άρθρων για προώθηση της κρουαζιέρας και των ελληνικών προορισμών, τοποθέτηση banners στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Μέσο: Περιοδικό Wanderlust της εταιρείας Wanderlust Publications Ltd. Δημοσίευση άρθρων με προώθηση διακοπών στην Ελλάδα και προτάσεις θαλάσσιου, περιπατητικού τουρισμού, τουρισμού φύσης, δραστηριοτήτων, περιπέτειας, ή και city break, καθώς και διαδικτυακή προβολή μέσω της ιστοσελίδας του.

Ανάλογες διαφημιστικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν στο διαδικτυακό περιοδικό Food & Travel της εταιρείας Green Pea Publishing Ltd, Adventure Travel της εταιρείας Adventurize Media Ltd., Travel Weekly και Αspire του ομίλου Travel Weekly Group Ltd., Condé Nast Traveller, Lonely Planet, καθώς και σε άλλα μέσα σχετικά με τον τουρισμό.